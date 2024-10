Εμανουέλ Μακρόν για Emily in Paris: «Θα τους ζητήσουμε να παραμείνει στο Παρίσι, στη Ρώμη δεν βγάζει νόημα»

Το ζήτημα της παραμονής της ηρωίδας Emily από τη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris» στο Παρίσι, έθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Variety, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στη σειρά «Emily in Paris» και στο θέμα της μετακόμισης της πρωταγωνίστριας από το Παρίσι στη Ρώμη. «Θα τους ζητήσουμε να μείνει στο Παρίσι», ξεκαθάρισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Θα αγωνιστούμε σκληρά. Και θα τους ζητήσουμε να παραμείνει στο Παρίσι. Η «Έμιλι στο Παρίσι» στη Ρώμη δεν βγάζει νόημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας καθώς στον τέταρτο κύκλο της σειράς, η Emily την οποία υποδύεται η ηθοποιός Λίλι Κόλινς, μετακόμισε στη Ρώμη λόγω δουλειάς.

Σημειώνεται πως η τεράστια επιτυχία της σειράς, οδήγησε ακόμη και την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, να κάνει guest εμφάνιση στην προηγούμενη σεζόν.

«Ήμουν πολύ υπερήφανος και εκείνη πολύ χαρούμενη που το έκανε. Διαρκεί μόνο μερικά λεπτά αλλά νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή για εκείνη», συμπλήρωσε για την εμφάνισή της.

Όσο για τον αντίκτυπο της σειράς στο εξωτερικό, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως «είναι πολύ καλή για την εικόνα της Γαλλίας».

