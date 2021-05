Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε πως επέλεξε την Ελιζαμπέτα Μπελόνι ως επικεφαλής του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (DIS).

Το συγκεκριμένο τμήμα επιβλέπει τις μυστικές υπηρεσίες εντός κι εκτός χώρας και δίνει αναφορά απ'ευθείας στην ιταλική κυβέρνηση.



Η Ελιζαμπέτα Μπελόνι έχει σειρά από πρωτιές στα 63 χρόνια της.



Ο διορισμός της έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από την ιταλική πολιτική σκηνή, ακόμη κι από τον ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι που τη χαρακτήρισε «γυναίκε με θάρρος».

La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un'ottima notizia. Due passi in avanti #Discontinuità #Draghi