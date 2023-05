Έληξε τον 14 ετών γάμο της για μια «αδελφή ψυχή» που την απέρριψε: «Δεν μετανιώνω»

Η Αμάντα Τρένφιλντ, συγγραφέας του αμφιλεγόμενου «When A Soulmate Says No», δηλώνει περήφανη για την πράξη της

Η Αμάντα Τρένφιλντ λέει ότι δεν μετανιώνει που άφησε τον επί χρόνια σύζυγό της για την «αδελφή ψυχή» της- ο οποίος στη συνέχεια την απέρριψε.

Η 46χρονη συγγραφές και μητέρα έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως πέρυσι όταν αφηγήθηκε λεπτομερώς την ερωτική της περιπέτεια στο βιβλίο με τίτλο «When A Soulmate Says No».

Οι δηλώσεις της έκαναν πολλούς να την χαρακτηρίσουν μέχρι και «αυτοκαταστροφική κοινωνιοπαθή» επειδή περιέγραψε πώς έβαλε τέλος στον 14 ετών γάμο της με τον πατέρα των παιδιών της εξαιτίας μιας συνάντησης με έναν άνδρα, γνωστός μόνο ως Τζέισον.

Ωστόσο, παρά τις έντονες αντιδράσεις - και την απογοήτευση μετά την απόρριψη του Τζέισον - δηλώνει πως δεν έχει τύψεις ούτε μετάνιωσε για τις πράξεις της.

«Είμαι περήφανη για το πώς συνεχίζω τη ζωή μου, σεβόμενη και τιμώντας τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους», εξήγησε σε ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία του βιβλίου της.

«Συνεχίζω να στηρίζω την αλήθεια μου και να αγκαλιάζω την ευαισθησία μου και τη δύναμή μου ως ένας ατελής αλλά πάντα εξελισσόμενος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Το βιβλίο της Αμάντα Τρένφιλντ είχε προκαλέσει κατακραυγή κατά την κυκλοφορία του τον περασμένο Μάιο. Σε αυτό περιγράφει μεταξύ άλλων τη συνάντηση με την «αδελφή ψυχή» της, Τζέισον, η οποία συνέβη ενώ είχε πάει για δείπνο με τον σύζυγό της.

«Όταν κάθισα στη θέση μου, κοίταξα πάνω και αμέσως έχασα την μιλιά μου», γράφει. «Όταν τα μάτια μας συναντήθηκαν, υπήρχε μια άμεση οικειότητα. Αυτά τα μάτια είχαν συναντηθεί και στο παρελθόν. Δώδεκα χρόνια νωρίτερα. Το όνομά του ήταν Τζέισον. Δεν το είχα ξεχάσει».

Αν και δεν εξήγησε ποτέ τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε γνωρίσει στο παρελθόν τον Τζέισον, είπε ότι ένιωσε άμεση έλξη και σύντομα άρχισε να κουβεντιάζει μαζί του.

«Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, άρχισε να μεγαλώνει η έλξη μου για τον Τζέισον. Έπιασα τον εαυτό μου, με συστολή, να κοιτάζει μέσα από το πουκάμισό του το γυμνασμένο και ελκυστικό σώμα του», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Οι δυο τους συνέχισαν να πίνουν και να μιλάνε όλο το βράδυ, με τη συγγραφέα να επιμένει ότι η έλξη της για τον Τζέισον γινόταν όλο και πιο έντονη όσο περνούσαν οι ώρες.

«Μέχρι τη στιγμή που η παρέα έφυγε από το εστιατόριο αργά το βράδυ, όλες μου οι αισθήσεις ήταν σε κατάσταση συναγερμού. Ήταν απολύτως σαφές ότι η ενέργεια μεταξύ μας ήταν κατά κάποιο τρόπο φορτισμένη», συνέχισε.

Το ζευγάρι έκλεισε τη βραδιά με μια αγκαλιά, με την Αμάντα να ψιθυρίζει στο αυτί του Τζέισον: «Αυτό δεν τελείωσε, πρέπει να σε ξαναδώ».

«Δεν είχα ξανανιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είχα βιώσει ποτέ αυτή την αίσθηση», γράφει στο βιβλίο της. «Τώρα ξέρω χωρίς δισταγμό, χωρίς παραμικρή αμφιβολία στο μυαλό, το σώμα ή την καρδιά μου, ότι η ενέργεια που νιώσαμε εκείνο το βράδυ ήταν η σύνδεση των ψυχών μας. Έφυγα ως μια διαφορετική γυναίκα».

«Η σύνδεση που βίωσα με τον Τζέισον ήταν σε ένα επίπεδο αδύνατο να περιγράψω. Το μόνο που ήξερα με βεβαιότητα ήταν ότι αυτή η μοναδική συνάντηση, στο πιο απίθανο μέρος, κάτω από τις πιο ασυνήθιστες συνθήκες, είχε αλλάξει δραματικά τη ζωή μου», συνεχίζει.

Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, η Αμάντα Τρένφιλντ έβαλε τέλος στον γάμο με τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι 14 χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία άλλη επικοινωνία με τον Τζέισον μετά τη νύχτα του δείπνου.

«Η γυναίκα που υπήρξε πάντα τόσο προσεκτική, τόσο προγραμματισμένη, τόσο οργανωμένη και τόσο ξεκάθαρη σχετικά με την πορεία της ζωής της, είχε μόλις πάρει την πιο δραματική απόφαση, που επηρέαζε τους πιο αγαπημένους της - την οικογένειά της», έγραψε με ειλικρίνεια.

Ωστόσο, έμεινε ταπεινωμένη και συντετριμμένη όταν είπε στον Τζέισον ότι είχε παρατήσει τα πάντα για να είναι μαζί του και εκείνος της απάντησε ότι δεν ενδιαφερόταν να επιδιώξει μια σχέση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει αν βγαίνει με κάποιον άλλο, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την απόρριψη του Τζέισον. Ωστόσο, θεωρεί ότι το βιβλίο της έχει βοηθήσει άλλους να υπερασπιστούν την αλήθεια τους.

«Είμαι περήφανη που το βιβλίο μου βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει ποιοι είναι και γιατί οι ψυχές έρχονται και φεύγουν από τη ζωή τους. Είμαι περήφανη που το βιβλίο δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν διαφορετικές προοπτικές», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram.