Ελβετία: Τρεις αγνοούμενοι από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

Τρεις άνθρωποι βρίσκονται αγνοούμενοι αυτή την ώρα, μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Ελβετία.

Οι πληροφορίες για τους τρεις αγνοούμενους από τις πλημμύρες στην νοτιοανατολική Ελβετία, έγιναν γνωστές από την αστυνομία στο καντόνι Γκριζόν.

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού.

«Τα ποτάμια υπερχείλισαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και έπρεπε να αποκλειστούν», εξήγησε η αστυνομία.

Αρκετές δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή καθώς και στη γειτονική κοιλάδα Καλάνκα.

Massive floods due to overflowing Vispa river in Zermatt of Valais, Switzerland 🇨🇭 (21.06.2024)



Video: Alpenweerman

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/OTEQErwC5r