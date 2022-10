Έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας: Με παγιδευμένο όχημα λέει η Ρωσία- Κίεβο: Ήταν μόνο η αρχή

Για ανατίναξη σε παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα που προκάλεσε την πυρκαγιά στην γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, κάνουν λόγο οι ρωσικές δυνάμεις.

«Στις 06:07 στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Πρόσθεσε δε, πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα αυτή, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

«Δεξαμενή καυσίμων σιδηροδρομικού συρμού έπιασε φωτιά», ανέφερε ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Κριμαίας.

«Η γέφυρα ήταν μόνον η αρχή» έγραψε στο twitter ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαήλ Ποντόλιακ, που δημοσίευσε και φωτογραφία με τμήμα του οδικού άξονα της γέφυρας να έχει βυθιστεί.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, ό,τι έχει κλαπεί πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, ό,τι κατέχει η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί» ανέφερε.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Την εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Μέσω αυτής διέρχονται τόσο τρένα όσο και οχήματα και έχει καίριο ρόλο ως προς τη μεταφορά προσώπων και αγαθών σ τη χερσόνησο. Από την άλλη, για το Κίεβο αποτελεί μισητό σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η Ρωσία διαβεβαίωνε πρόσφατα πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Στην Κριμαία έχουν καταγραφεί αρκετές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση Τζάνκοϊ τον Αύγουστο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

⚡️Crimean Bridge has been severely damaged following explosion.



According to first videos of the aftermath, published by witnesses, a part of the bridge had collapsed.



The video also depicts the burned out tanker train. pic.twitter.com/GVoYTxtDCf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

⚡️More photos of the fire at the Crimea Bridge posted by eyewitnesses on social media. pic.twitter.com/V9ZTS8JOm7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

According to data of the russian mass media, "the tank with fuel is on fire."#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB — KyivPost (@KyivPost) October 8, 2022

Με πληροφορίες του AFP/Reuters