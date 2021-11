Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στο Λιβόρνο της Ιταλίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο υπό συντήρηση της Eni κοντά στο Λιβόρνο.

Μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό ενώ ο καπνός φαίνεται από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους πολίτες να κρατήσουν τα παράθυρά τους κλειστά.

Στο σημείο επενέβησαν άμεσα πυροσβέστες και ασθενοφόρα ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Έχουν δε, ανασταλεί οι εργασίες εντός του διυλιστηρίου.

A fire broke out in a plant under maintenance inside the Eni refinery in #Stagno (#Livorno). A high column of black smoke rose from the stake, visible even from kilometers away. The Civil Protection have asked citizens to keep their windows closed #Italyhttps://t.co/kH26i5XQhI pic.twitter.com/dGo3Hb86T3