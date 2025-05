Πυραυλική επίθεση της Ινδίας στο Πακιστάν – Εκρήξεις και βομβαρδισμοί

Πυραυλική επίθεση στο Πακιστάν εξαπέλυσε η Ινδία με ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν το βράδυ της Τρίτης (6/5) το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ.

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Operation Sindoor», στο πλαίσιο της οποίας έπληξε εννέα στόχους στο Πακιστάν και στο Πακιστανικά Κατεχόμενο Τμήμα του Τζαμού και Κασμίρ.

Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί μετά από τη φονική επίθεση σε τουρίστες στο Κασμίρ τον περασμένο μήνα. Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν ότι υποστηρίζει τη διασυνοριακή τρομοκρατία, μια κατηγορία που αρνούνται κατηγορηματικά.

Η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε αρκετές τοποθεσίες, μετέδωσε η πακιστανική κρατική τηλεόραση. Υπάρχουν επίσης, αναφορές για έντονους βομβαρδισμούς και δυνατές εκρήξεις σε παραμεθόριες περιοχές. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των ινδικών ενόπλων δυνάμεων: «Πριν από λίγο, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εκτέλεσαν την ''Επιχείρηση Sindoor'', πλήττοντας τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν και στο Πακιστανικά Κατεχόμενο Τζαμού και Κασμίρ, απ’ όπου σχεδιάζονται και καθοδηγούνται τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας. Συνολικά επλήγησαν εννέα στόχοι».

Η Ινδία τονίζει ότι τα πλήγματα ήταν «στοχευμένα, μετρημένα και μη κλιμακωτικά» και ότι αποφεύχθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν. «Η Ινδία επέδειξε σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή στόχων και στον τρόπο εκτέλεσης», προστίθεται στην ανακοίνωση. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter), ο ινδικός στρατός έγραψε «Justice is served» και «Jai Hind!» (Νίκη στην Ινδία), συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag #PahalgamTerrorAttack.

BREAKING: The first clear footage of India bombing Pakistan. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f