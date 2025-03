Εκλογές στη Ρουμανία: Μπλόκο στην υποψηφιότητα του φιλορώσου ακροδεξιού Τζορτζέσκου για την προεδρία

Το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της Ρουμανίας απαγόρευσε σήμερα στον φιλορώσο ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Τζορτζέσκου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Μάιο.

Ο Τζορτζέσκου μπορεί τώρα να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της απόρριψης της υποψηφιότητάς του, την οποία ηγέτες σκληροπυρηνικών δεξιών κομμάτων καταδίκασαν ως αντιδημοκρατική.

Η είδηση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Τζορτζέσκου, που μεταδόθηκε από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε την αγανάκτηση οπαδών του στο Βουκουρέστι.

JUST IN: 🇷🇴 Protests break out in Romania after the government bans presidential front-runner Călin Georgescu from the election. pic.twitter.com/jdCLWpcZf2 — BRICS News (@BRICSinfo) March 9, 2025

«Έπειτα από απόφαση του Εκλογικού Γραφείου, διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό των χωροφυλάκων επιχειρώντας να μπουν μέσα στο κτίριο», ανέφεραν οι δυνάμεις της τάξης διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο».

BREAKING: Romania: The Central Electoral Bureau (BEC) rejected Călin Georgescu's candidacy for the presidential elections on Sunday, with 10 votes in favor and 4 against. Now, several hundred of his supporters are protesting in front of the BEC headquarters.



As the protest… pic.twitter.com/3odkBmpcjb — GeoInsider (@InsiderGeo) March 9, 2025