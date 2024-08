«Είναι τιμή μου»: Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε τις ψήφους για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ και η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα διεκδικήσει το αξίωμα.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ανακοίνωσε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, έχει εξασφαλίσει επαρκείς ψήφους για να λάβει το χρίσμα του κόμματος για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τον Τζέιμι Χάρισον, αν και η διαδικτυακή ψηφοφορία των αντιπροσώπων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, η Κάμαλα Χάρις έχει ήδη ξεπεράσει σε ψήφους το απαιτούμενο όριο.

Η ίδια δήλωσε αμέσως ότι αισθάνεται «τιμή» που ξεπέρασε αυτό το όριο από σήμερα, προσθέτοντας ότι θα αποδεχτεί επισήμως το χρίσμα στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο Σικάγο στα μέσα Αυγούστου.

«Είναι τιμή μου που είμαι η υποψήφια των Δημοκρατικών. Θα αποδεχθώ αυτή την τιμή την επόμενη εβδομάδα» έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter).

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



