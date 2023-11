Έφτιαξε την πιο μακριά περούκα- Το μήκος της ξεπερνά τα 350 μέτρα

Η Έλεν Γουίλιαμς φτιάχνει περούκες εδώ και οχτώ χρόνια. Παρά την εμπειρία της, παραδέχθηκε ότι κουράστηκε όταν αποφάσισε να φτιάξει την πιο μακριά περούκα. Αλλά τα κατάφερε.

Η Νιγηριανή πέτυχε ρεκόρ Γκίνες, κατασκευάζοντας μια περούκα με μήκος 351,28 μέτρα. Για να τα καταφέρει χρειάστηκε 11 ημέρες και ξόδεψε 2.500 δολάρια.

«Αυτό το επίτευγμα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω», δήλωσε η Έλεν Γουίλιαμς, που χρησιμοποίησε 1.000 τούφες μαλλιών, 12 φιάλες λακ, 35 σωληνάρια κόλας για περούκες και 6.250 τσιμπιδάκια.

Όσο έφτιαχνε την περούκα, ένιωσε κάποιες στιγμές εξαντλημένη. «Φίλοι και συγγενείς με ενθάρρυναν. Δεν ήθελα να τους απογοητεύσω, οπότε παρέμεινα συγκεντρωμένη», επεσήμανε. Μόλις ολοκλήρωσε το έργο της, αποδείχθηκε δύσκολο να βρει έναν χώρο προκειμένου να απλώσει την περούκα για να μετρηθεί και τελικά επέλεξε έναν αυτοκινητόδρομο. Το ρεκόρ Γκίνες αναγνωρίστηκε την Τρίτη.

Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) 👏 pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp