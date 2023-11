Έφτασαν τα καινούρια κρασιά Μποζολέ στη Γαλλία

Ετησίως κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, το καινούργιο κρασί Μποζολέ φθάνει στη Γαλλία.

Είναι παράδοση κάθε χρόνο από το 1985, το κρασί που ονομάζεται Beaujolais Nouveau, να φτάνει στα ράφια και τραπέζια των Γάλλων. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το Beaujolais Nouveau συγκεντρώνει τα «νέα κρασιά». Όπως αναφέρει η Inter Beaujolais, ένας ιδιωτικός οργανισμός σχετικός με το αντικείμενο: «Με άλλα λόγια, αυτά είναι τα πρώτα κρασιά Beaujolais μετά τη συγκομιδή της χρονιάς».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σημαντικότερο γεγονός στη Γαλλία την τρίτη Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου, δηλαδή χθες, ήταν η άφιξη του καινούργιου Μποζολέ («le Beaujolais nouveau est arrivé»), του γνωστότερου, μετά την σαμπάνια, γαλλικού κρασιού στον κόσμο.

Ένα κρασί που μάλλον εκτιμάται περισσότερο εκτός Γαλλίας, αφού τα μισά από τα μπουκάλια της κάθε χρονιάς εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, ενώ η κατανάλωσή του στην Γαλλία τα τελευταία χρόνια φθίνει. Το 2021 κυκλοφόρησαν συνολικά 9 εκατομμύρια μπουκάλια Beaujolais nouveau έναντι 6,5 εκατομμυρίων το 2022.

Τα περισσότερα εξ αυτών εξάγονται στην Ιαπωνία όπου το 2022 καταναλώθηκαν 2,3 εκατομμύρια μπουκάλια και στη συνέχεια στις ΗΠΑ όπου το 2022 καταναλώθηκαν 1,2 εκατομμύρια μπουκάλια.

Several thousand wine lovers party into the night as France celebrates the arrival of this year's Beaujolais Nouveau with a festival in Beaujeu, the wine-making region's ancient capital.

