Δολοφόνησε τη σύζυγο και τα παιδιά τους και μετά αυτοκτόνησε

Πατέρας δολοφόνησε- μαχαιρώνοντάς τους- τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, πριν αυτοκτονήσει μέσα στο διαμέρισμα τους στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 41χρονος δολοφόνησε τόσο τη 40χρονη σύζυγό του και τα παιδιά τους- 1 και 3 ετών- ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας, στο Upper West Side.

Όπως ανέφεραν η αστυνομία και σχετικές πηγές ο πατέρας -που ήταν ο επιστάτης της πολυκατοικίας- η μητέρα και τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στην 86η οδό, κοντά στη Riverside Drive, λίγο πριν από τις 3 μ.μ. της Δευτέρας.

Ο πατέρας της δολοφονημένης συζύγου και ένας άλλος συγγενής, ο οποίος είναι διαχειριστής ενός κοντινού κτιρίου, πήγαν να ελέγξουν επειδή δεν είχαν νέα τους από το πρωί της Κυριακής. Οι συγγενείς κάλεσαν την Άμεση Δράση αφού έσπασαν την κλειδαριά του διαμερίσματος.

Πρώτα βρήκαν τα δύο παιδιά στο σαλόνι με αρκετές μαχαιριές και δύο μαχαίρια κοντά, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Το πτώμα της γυναίκας ανακαλύφθηκε στο διάδρομο με ένα βαθύ κόψιμο στο λαιμό, ενώ ο άνδρας βρέθηκε σε ένα υπνοδωμάτιο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με ένα μαχαίρι δίπλα του. Το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο από μέσα.

Πηγές ανέφεραν ότι ο πατέρας δεν είχε γνωστό ποινικό ιστορικό και δεν υπήρχε προηγούμενο αρχείο κλήσης της αστυνομίας στο διαμέρισμα της οικογένειας.

