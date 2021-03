Η Κίνα χωρίζει βίαια τις οικογένειες των Ουιγούρων, μεταφέροντας μικρά παιδιά σε κρατικά ορφανοτροφεία, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Σε μια νέα έκθεση, η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Κίνα να ελευθερώσει όλα τα παιδιά των Ουιγούρων, που κρατούνται σε ορφανοτροφεία χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών τους.

Η φιλανθρωπική οργάνωση μίλησε σε γονείς, που άφησαν τα παιδιά τους με συγγενείς στην Κίνα όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι η Κίνα έχει θέσει υπό κράτηση περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουιγούρους.

Η κινεζική κυβέρνηση αντιμετώπισε επίσης κατηγορίες εναντίον της για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον του Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων.

Μεταξύ αυτών η καταναγκαστική εργασία, τη υποχρεωτική στείρωση, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά τους Ουιγούρους σε στρατόπεδα κράτησης στην περιοχή Σιντζιάνγκ στη βορειοδυτική Κίνα.

Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι εγκαταστάσεις «επανεκπαίδευσης» που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

