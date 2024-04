Diddy: Κατηγορείται και ο γιος του, επίσης ράπερ, για σεξουαλική κακοποίηση

Ο γιος του «Diddy», Κρίστιαν Κομπς, κατηγορείται και αυτός για σεξουαλική επίθεση σε μια νέα αγωγή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στη μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη, η Grace O'Marcaigh ισχυρίζεται ότι ο 26χρονος ράπερ Κρίστιαν Κομπς την κακοποίησε σεξουαλικά στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022, σύμφωνα με τα αρχεία από το Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες που έχουν στη διάθεσή τους το NBC News και το Rolling Stone. Η O'Marcaigh εργαζόταν ως υπάλληλος στο γιοτ που είχε ναυλώσει η οικογένεια του Diddy.

Η φερόμενη επίθεση συνέβη λίγες ημέρες πριν ο Diddy διοργανώσει ένα πάρτι με αστέρια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο γιοτ. Στην αγωγή, ο Κρίστιαν Κομπς κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας.

Κατονομάστηκε επίσης στην εν λόγω αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο μήνα ο Lil Rod.Σύμφωνα με την αγωγή, ο Lil Rod είδε τον ράπερ «να ναρκώνει και να επιτίθεται σεξουαλικά σε μια γυναίκα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αγωγή υποστηρίζει ότι ο άνδρας φέρεται να πίεσε την O'Marcaigh να πιει ένα σφηνάκι τεκίλα που της έβαλε. Στη συνέχεια, η διάθεσή του κλιμακώθηκε όταν εκείνη υποψιάστηκε ότι το αλκοολούχο ποτό ήταν δηλητηριασμένο, σύμφωνα με τη μήνυση. Μετά από αυτό, η O'Marcaigh ισχυρίζεται ότι την άγγιξε στα πόδια, το στήθος, τα οπίσθια και τα γεννητικά όργανα.

Ποιος είναι ο γιος του Diddy

Ο «King Combs», υπέγραψε με την εταιρεία του πατέρα του, Bad Boy Records, το 2016.Την ίδια χρονιά, αποφοίτησε από το λύκειο.

Η μητέρα του είναι ηθοποιός και μοντέλο, Κιμ Πόρτερ, η οποία πέθανε το 2018 σε ηλικία 47 ετών από πνευμονία.

Το 2019 κυκλοφόρησε τον δίσκο« Cyncerely C3», το οποίο περιείχε συνεργασίες με τους Ty Dolla $ign, Jeremih και City Girls. Ακολούθησαν singles και συνεργασίες, πριν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ τεσσάρων κομματιών, το "C3", το 2023. Τον Ιανουάριο, ο hitmaker των "Can't Stop Won't Stop" και "Love You Better" κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο "Deep End".

Τι συμβαίνει με τον Diddy

Το φθινόπωρο του 2023, ο Combs κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ από το 2006, το "The Love Album: Off the Grid". Εβδομάδες μετά την υποψηφιότητά του για Grammy, η τραγουδίστρια Cassie, πρώην μέλος του δυναμικού της εταιρείας Bad Boy, κατέθεσε αγωγή εναντίον του, κατηγορώντας τον για βιασμό και επανειλημμένη σωματική κακοποίηση για περίπου μια δεκαετία. Ήταν η πρώτη από μια σειρά αγωγών που κατατέθηκαν εναντίον του και ακόμα δεν είναι σαφές αν σχετίζονται με την έρευνα για τις υποθέσεις του από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και από ομοσπονδιακούς πράκτορες των Υπηρεσιών Εσωτερικής Ασφάλειας. Μέσω του δικηγόρου του, ο Seam Combs αρνείται σθεναρά όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Με πληροφορίες από USA Today