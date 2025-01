Διάταγμα Τραμπ: Οι τρανς γυναίκες θα πηγαίνουν σε ανδρικές φυλακές

Επιβεβαιώνοντας όσα είχε προαναγγείλει πριν εκλεγεί με στόχο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ο Τραμπ υπέγραψε νέο διάταγμα, με το οποίο παύεται η μεταφορά τρανς φυλακισμένων σε γυναικείες φυλακές.

Παράλληλα, παύονται και τα σχετικά προγράμματα φαρμακευτικών αγωγών που αφορούν στην φυλομετάβαση.

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, η νέα εντολή έρχεται ως συνέχεια της εξαγγελίας του την οποία και υλοποίησε από την πρώτη κιόλας ημέρα, καλώντας τα ομοσπονδιακά όργανα των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν από εδώ και στο εξής μόνο δύο φύλα (το αρσενικό και το θηλυκό).

Τιτλοφορούμενο ως «Υπεράσπιση των γυναικών από τον εξτρεμισμό της ιδεολογίας του φύλου και αποκατάσταση της βιολογικής αλήθειας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση», το νέο διάταγμα Τραμπ, απαιτεί τη διακοπή οποιασδήποτε ιατρικής περίθαλψης που σχετίζεται με τη μετάβαση του φύλου.

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τα ομοσπονδιακά κονδύλια δεν πρέπει να διατίθενται «για οποιαδήποτε ιατρική μέθοδο, θεραπεία ή φάρμακο με σκοπό την προσαρμογή της εμφάνισης ενός κρατουμένου σε εκείνη του αντίθετου φύλου».

Ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι «οι θεραπείες που επιβεβαιώνουν το φύλο ή αντιμετωπίζουν τη δυσφορία του φύλου μπορεί να είναι ιατρικά απαραίτητες». Τέτοιες θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχολογική συμβουλευτική, χειρουργικές επεμβάσεις και ορμονοθεραπεία. Τα οιστρογόνα ειδικότερα έχουν διάφορες επιδράσεις που επιδιώκονται από πολλές τρανς γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν την ορμόνη.

Το εκτελεστικό διάταγμα δείχνει «να απαιτεί την επανένταξη μόνο των τρανς γυναικών, όχι των τρανς ανδρών», σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, από δικηγόρους υπέρ των διαφυλικών ατόμων και των κρατουμένων. «Θα υπάρξουν βιασμοί και σωματικές επιθέσεις εξαιτίας αυτής της πολιτικής», υπερτόνισε σε δηλώσεις της, η διευθύντρια νομικού τμήματος του Εθνικού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, Σάνον Μίντερ, η οποία έχει εκπροσωπήσει τρανς κρατούμενους.

