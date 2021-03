Τη σημασία της διαρκούς αποκλιμάκωσης υπογράμμισαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ στην τηλεδιάσκεψη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ εκείνος από την πλευρά του μίλησε για «ελληνικές προκλήσεις».

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκαναν τηλεδιάσκεψη με τον Τούρκο πρόεδρο, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της επόμενης εβδομάδας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ ανέφεραν ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών για το Κυπριακό και η τρέχουσα κατάσταση στις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας.





Η ΕΕ από την πλευρά της «υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς αποκλιμάκωσης και της περαιτέρω ενίσχυσης της δημιουργίας εμπιστοσύνης, που θα επιτρέψει μια πιο θετική ατζέντα μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας».





Ακόμη, συζητήθηκε μια πιθανή επίσκεψη στην Τουρκία μετά τη Σύνοδο Κορυφής, το ζήτημα των Σύριων προσφύγων, όπως και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

With @eucopresident Michel, we spoke to President Erdoğan.



We underlined the importance of sustained de-escalation and of further strengthening confidence building to allow for a more positive EU-Turkey agenda. pic.twitter.com/Oo7xSRzN9i