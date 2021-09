Αντιδράσεις προκαλεί για μία ακόμα χρονιά το βάρβαρο έθιμο στα Νησιά Φερόε, με τη δολοφονία θηλαστικών.

Φέτος, σχεδόν 1500 δελφίνια σκοτώθηκαν.

Οι εικόνες και τα βίντεο από το έθιμο, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο δείχνουν το νερό και την ακτογραμμή να γίνονται κατακόκκινα από το αίμα των νεκρών δελφινιών.

Το κυνήγι τους έχει προκάλεσε την οργή και την έντονη αντίδραση ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων.

Το κυνήγι ονομάζεται Grindadrap. Τα δελφίνια παρασύρονται από μηχανοκίνητα σκάφη προς την ακτή και στη συνέχεια θανατώνονται από τους φαλαινοθήρες στις ακτές χρησιμοποιώντας καμάκια, ακόμη και τρυπάνια. Το Grindadrap θεωρείται παράδειγμα παραδοσιακής «φαλαινοθηρίας των αβορίγινων».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 1.428 δελφίνια σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του κυνηγιού το Σαββατοκύριακο.

Βίντεο που ανέβασαν στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης οι ακτιβιστές της Sea Shepherd έδειξαν εκατοντάδες σφαγμένα ζώα να κείτονται στην ακτογραμμή.

Αρκετοί είναι αυτοί που ζητούν από την Δανή πρωθυπουργό να λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτό το αιματοβαμμένο έθιμο.

Hello @SkyNews have you noticed that the Faroese killed an entire pod of 1428 dolphins yesterday . That’s news . Report it . Please RT pic.twitter.com/hdbSBLqTK8 — Chris Packham (@ChrisGPackham) September 13, 2021

@MettePrime It is time for DENMARK to stop the bloody slaughter in the Faroe Islands! Yesterday over 1,400 dolphins were slaughtered! TIME FOR YOU TO ACT! pic.twitter.com/yGlvPvbrX5 — peter baldwin (@petethepunk) September 13, 2021

Killing whales has become a long-standing tradition here. 😡

1428 dolphins was brutally slaughtered or beat to death yesterday in the Faroe Islands. 😡😡#Tiredearth #ocean pic.twitter.com/lZVVCH45db — Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) September 14, 2021

#Denmark The Faroe Islands, Denmark's overseas autonomous territory, held a hunting activity on the 12th. More than 1400 white edge dolphins were killed, and the whole Gulf flowed with blood, triggering the anger and condemnation of animal conservationists. pic.twitter.com/fVJDbsZTA1 — bahtbag (@thaibahtbag) September 14, 2021

Με πληροφορίες του SkyNews/DR