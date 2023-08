Βυθίστηκε το σκάφος που πέρασαν τις τελευταίες τους διακοπές η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ

Βυθίστηκε το πολυτελές σκάφος στο οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε τις τελευταίες διακοπές με τον φίλο της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, λίγο πριν σκοτωθούν το 1997.

Επτά άτομα διασώθηκαν μετά το ατύχημα, αλλά εκείνο κατέληξε σε βάθος σχεδόν 2.500 μέτρων, ανέφερε η τοπική αστυνομία για το σκάφος που κάποτε απασχόλησε όσο τίποτα άλλο τις ταμπλόιντ, καθώς σε αυτό πέρασε - τις τελευταίες - ξέγνοιαστες διακοπές η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το Cujo ήταν κάποτε το αγαπημένο σκάφος των σούπερ σταρ του Χόλιγουντ. Εξαφανίστηκε κάτω από τη Μεσόγειο και συγκεκριμένα 18 μίλια μακριά από τη γαλλική Ριβιέρα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο καπετάνιος του Cujo εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι το πλοίο του βυθιζόταν λόγω διαρροής.

Το Cujo αποσύρθηκε το 1999 και παρέμεινε για χρόνια σε αποθήκη, προτού αποκατασταθεί από τους νέους του ιδιοκτήτες. To 2020 αγοράστηκε για μόλις 171.000 λίρες από τον έμπορο πολυτελών οχημάτων Simon Kidston. Το ιστορικό σκάφος πουλήθηκε στη συνέχεια σε νεαρό μέλος ιταλικής επιχειρηματικής οικογένειας.

Princess Diana and Dodi Al- Fayed enjoying their last weeks together (1997) pic.twitter.com/9oKMz5GlOE