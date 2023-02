Burt Bacharach: Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς της ποπ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών

Ο Burt Bacharach, ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

Γεννημένος στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι το 1928 και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Bacharach έμπαινε κρυφά σε τζαζ κλαμπ όντας ακόμα ανήλικος για να ακούσει καλλιτέχνες όπως ο Count Basie και ο Dizzy Gillespie, ενώ παράλληλα βυθιζόταν στο έργο συνθετών όπως ο Stravinsky και ο Ravel.

Έκανε σπουδές κλασικής μουσικής σε σχολές στο Μόντρεαλ, τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια και, μετά από ένα διάστημα στον αμερικανικό στρατό, έγινε πιανίστας μουσικών, όπως ο Vic Damone, οι Ames Brothers αλλά και η πρώτη του σύζυγος, Paula Stewart. Εργάστηκε, επίσης, ως ενορχηστρωτής και μαέστρος για τη Marlene Dietrich όταν εκείνη περιόδευε στην Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του '50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Το 1957, όταν ο Bacharach συνάντησε τον στιχουργό Hal David στη Νέα Υόρκη, έκανε την επανάστασή του στη σύνθεση τραγουδιών. Πέτυχαν απανωτά νούμερα 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με δύο από τα πρώτα τους τραγούδια, το The Story of My Life του Marty Robbins (Michael Holliday στη βρετανική εκδοχή της επιτυχίας) και το Magic Moments του Perry Como.

Δημιούργησε εξαιρετικές ενορχηστρώσεις με στενή φωνητική εναρμόνιση, τμήματα εγχόρδων, τζαζ πιάνο και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως τρεμάμενα κρουστά και μελωδίες με σφυρίγματα. Η κλασική εκπαίδευσή του, τον βοήθησε, επίσης, να αναπτύξει ασυνήθιστες και χαρακτηριστικές χρονικές υπογραφές.

Μαζί, αυτός και ο David, δημιούργησαν μια σειρά από κλασικά τραγούδια: I Say a Little Prayer, που ερμηνεύτηκε από την Aretha Franklin, What’s New Pussycat? του Tom Jones, The Look of Love από την Dusty Springfield, Make It Easy on Yourself που εκτέλεσαν οι Walker Brothers, και πολλά ακόμα.

Το Raindrops Keep Falling on My Head, που ερμηνεύτηκε από τον BJ Thomas και παρουσιάστηκε στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid, κέρδισε ένα Grammy και ένα Όσκαρ το 1969, ενώ η μουσική του Bacharach για την ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής.

Η Dionne Warwick ήταν μια από τις πιο διαχρονικές συνεργάτιδες του Bacharach. Οι κοινές τους επιτυχίες περιλαμβάνουν τα Walk on By, Do You Know the Way to San Jose?, Anyone Who Had a Heart, A House is Not a Home και τη δική της πρωτότυπη εκδοχή του I Say a Little Prayer. Μετά το τέλος της συνεργασίας τους, η Warwick μήνυσε τον άλλοτε στενό της συνεργάτη, που την είχε αφήσει χωρίς υλικό, και κέρδισε τη δικαστική μάχη. Ήταν μια «πολύ δαπανηρή και ατυχής» διαμάχη, δήλωσε ο Bacharach στον Guardian το 2019: «Το χειρίστηκα λάθος». Αλλά, συμφιλιώθηκαν για το φιλανθρωπικό single That's What Friends Are For του 1985 για το AIDS.

Μετά το διαζύγιό του με τη Stewart το 1958, παντρεύτηκε άλλες τρεις φορές, την Angie Dickinson το 1965, την Carole Bayer Sager το 1982 και την Jane Hansen το 1993.

Από τον τελευταίο του γάμο, ο οποίος κρατούσε μέχρι και τη μέρα του θανάτου του, απέκτησε δύο παιδιά. Η Nikki Bacharach, η κόρη του με την Dickinson, αυτοκτόνησε το 2007, σε ηλικία 40 ετών, μετά από ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Με πληροφορίες από Guardian