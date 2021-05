Περίπου 4.000 θεατές συγκεντρώθηκαν χθες στο O2 Arena του Λονδίνου, για την τελετή των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων, BRIT Awards 2021.

Τη βραδιά άνοιξαν οι Coldplay, που ερμήνευσαν το νέο τους single «Higher Power» από σκηνή σε ποταμόπλοιο στον Τάμεση.

Παρουσιαστής ήταν ο κωμικός Τζακ Γουάιτχολ ενώ στη σκηνή ανέβηκαν οι Dua Lipa, Arlo Parks, Headie One και άλλοι για να ερμηνεύσουν τις επιτυχίες τους.

Η τελετή απονομής των BRIT Awards 2021 ήταν ενταγμένη στο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η βρετανική κυβέρνηση με στόχο να διαπιστωθεί αν μεγάλες εκδηλώσεις με κοινό μπορούν να διεξαχθούν σε κλειστούς χώρους χωρίς κοινωνικές αποστάσεις και χωρίς μάσκες προστασίας από τον Covid-19.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της τελετής ήταν οι θεατές να επιδείξουν βεβαίωση αρνητικού στον κορωνοϊό τεστ.

Μεγάλος αριθμός θεατών ήταν εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας και στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας από την ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου.

Είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην ανάκαμψη ολόκληρης της βιομηχανίας ζωντανής μουσικής , δήλωσε ο Στιβ Σέιερ γενικός διευθυντής του O2, στο Reuters, προσθέτοντας ότι έχουν περάσει 14 μήνες από την τελευταία διοργάνωση συναυλίας.

Οι Little Mix έγραψαν ιστορία ως το πρώτο γυναικείο συγκρότημα, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Βρετανικού Γκρουπ, όπως και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που απέσπασε το βραβείο BRIT's Global Icon Award.

Us @ every single artist last night - what an incredible bunch they are 🤩 #BRITs pic.twitter.com/hK8476RH94

Η Dua Lipa κέρδισε στην κατηγορία Βρετανίδα Σόλο Καλλιτέχνης και εξέφρασε την υποστήριξή της προς τους Βρετανούς εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας στην ομιλία της.

«Νομίζω ότι είναι μια απίστευτη πρωτοβουλία να δίνω ένα μέρος του βραβείου σας σε κάποια, και έχω επιλέξει ως Καλύτερη Βρετανίδα της Χρονιάς, και είναι η Ελίζαμπεθ Ανιόνγου» τόνισε αναφερόμενη στη Βρετανίδα νοσηλεύτρια, ομότιμη καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιου του Δυτικού Λονδίνου, που πολέμησε την ανισότητα στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας.

Στη λαμπρή καριέρα της αγωνίστηκε για την καταπολέμηση της φυλετικής αδικίας. Έχει επίσης αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και είναι μια ισχυρή, ισχυρή υπέρμαχος της προστασίας των εργαζόμενων στο σύστημα υγείας , πρόσθεσε η Dua Lipa και επέκρινε την πρόσφατη απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να αυξήσει την αμοιβή των νοσοκόμων κατά μόλις 1%.

"We just made history!" Yes. You. Did. @LittleMix were in shock after winning British Group last night!! 🎉 #BRITs pic.twitter.com/mcntIo57q8