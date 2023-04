Ρατσιστική δήλωση από πολιτικό των Τόρις: «Όλοι οι λευκοί πρέπει να έχουν μαύρους σκλάβους»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην βρετανική κοινή γνώμη η πληροφορία πως ένας πολιτικός του συντηρητικού κόμματος των Τόρις φέρεται να προέβη σε ρατσιστική δήλωση σύμφωνα με την οποία «όλοι οι λευκοί θα έπρεπε να έχουν έναν μαύρο για σκλάβο»

Ο περιφερειακός σύμβουλος Άντριου Έντουαρντς έχει τεθεί υπό έρευνα από τους επικεφαλής του κόμματός του για την επίμαχη ρατσιστική δήλωση που φέρεται να έκανε. Κατηγορείται επίσης ότι δήλωσε πως οι μαύροι άνθρωποι είναι «κατώτερης τάξης» από τους λευκούς και ότι αρνήθηκε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς.

Οι αντιδράσεις προέκυψαν μετά την δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο μιας ηχογράφησης που φέρεται σαν να είναι η φωνή του.

Ο δημοτικός σύμβουλος της κομητείας Pembrokeshire - ο οποίος διετέλεσε επίσης τοπικός σύμβουλος μέχρι την παραίτησή του τον Ιούλιο του περασμένου έτους- παραπέμφθηκε στα αρμόδια όργανα και πως το κόμμα κράτησε αποστάσεις. Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας επιβεβαίωσαν ότι ερευνούσαν τους ισχυρισμούς και ότι ο κομμωτής στο επάγγελμα Άντριου Έντουαρντς δεν είχε ακόμη τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Στην ηχογράφηση, ο ομιλητής λέει: «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το χρώμα του δέρματος. Νομίζω ότι όλοι οι λευκοί άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν έναν μαύρο άνδρα ως σκλάβο ή μια μαύρη γυναίκα ως σκλάβο, ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το χρώμα του δέρματος, απλά είναι ότι είναι κατώτερης τάξης από εμάς τους λευκούς».

Δεν είναι σαφές πότε ή πού καταγράφηκε το ηχητικό των 16 δευτερολέπτων.

It’s said that this is Andrew Edwards, Tory Councillor and MAGISTRATE saying all white people should have a black person as a slave and other sickeningly racist comments.



Tories vilified Angela Rayner for calling them scum but we need a stronger word to describe the racist fucks pic.twitter.com/03txwuSm7U