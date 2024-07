Βρετανία: Αστυνομικός κλώτσησε συλληφθέντα στο κεφάλι στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

Οργή έχει προκληθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη Βρετανία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απαθανατίζουν έναν αστυνομικό να κλωτσάει στο κεφάλι έναν άνδρα, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Το βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, με τους αυτόπτες μάρτυρες να καταγράφουν όλα όσα συνέβησαν και να αναρτούν τα βίντεο στα social media. Σε ένα από αυτά διακρίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ένας άνδρας πεσμένος μπρούμυτα δέχεται κλωτσιές στο κεφάλι από αστυνομικό, ενώ και ένας δεύτερος συλληφθείς δέχεται χτύπημα στο κεφάλι από άλλον αστυνομικό.

Μετά το κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε, η αστυνομία ανακοίνωσε πως ανέθεσε τη διερεύνηση του περιστατικού σε έναν ανεξάρτητο εποπτικό φορέα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Μάντσεστερ αναφέρει ότι το βίντεο δείχνει «ένα πραγματικά σοκαριστικό περιστατικό και οι πολίτες δικαίως ανησύχησαν έντονα. Η χρήση τέτοιας βίας στη διάρκεια σύλληψης είναι σπάνιο περιστατικό και κάτι που αντιλαμβανόμαστε ότι εγείρει ανησυχία».

Why can't all police be like the ones at Manchester Airport? pic.twitter.com/jBeZLzNg5k — David Halliwell (@D_Halliwell95) July 24, 2024

Στην ανακοίνωση παράλληλα, προσθέτουν πως η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε πληροφορίες για μια επίθεση και στη διάρκεια της επιχείρησης τρεις αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ανάμεσά τους και μια γυναίκα αστυνομικός που υπέστη κάταγμα στη μύτη. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για επίθεση εις βάρος ενός εργαζόμενου σε υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παρακώλυση του έργου της αστυνομίας.

Context is out: the muslims at Manchester airport grouped up and ASSAULTED three female officers.



Attached is a video of one (female officer) crying, another had a broken nose.



I speak for everyone when I say they fully deserved it. pic.twitter.com/ag7I3Lusxh — Ben (@b4sed7) July 24, 2024

Σήμερα τέθηκε σε διαθεσιμότητα ένας από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο βίαιο περιστατικό, ενώ αρχικά η αστυνομία τον είχε απλά απαλλάξει από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Το περιστατικό προκάλεσε διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα γειτονικής πόλης, καθώς βίντεο που αναρτήθηκε στα social media έδειξε τουλάχιστον 100 ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα και να φωνάζουν «Ντροπή!».

Protest outside Rochdale Police Station due to the police attack on a Muslim family at Manchester airport



Our message is…..We demand the police officers are sacked TODAY. We’re tired of Islamophobic Britain. Enough is enough.



Greater Manchester Police, Shame on you.#UK… pic.twitter.com/3MPdaGKleU — Zara (@zarahussain999) July 25, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters