Στις 2 Οκτωβρίου, το New Tang Dynasty, ένας τηλεοπτικό σταθμός που συνδέεται με το κινεζικό θρησκευτικό κίνημα Falun Gong, δημοσίευσε στο Facebook το βίντεο μιας γυναίκας να σώζει ένα μωρό καρχαρία σε μια ακτή. Δίπλα στο βίντεο υπήρχε ένας σύνδεσμος για συνδρομή στην εφημερίδα The Epoch Times, που συνδέεται με το Falun Gong και διαδίδει αντι-κινεζικές και άλλες δεξιές θεωρίες συνωμοσίας. Η ανάρτηση συγκέντρωσε 33.000 likes, σχόλια και κοινοποιήσεις.

Ο ιστότοπος του Dr. Joseph Mercola, ένας οστεοπαθητικός που ερευνητές θεωρούν ως κύριο διακινητή παραπληροφόρησης για τον κορωνοϊό στο διαδίκτυο, κάνει τακτικά αναρτήσεις με χαριτωμένα ζώα που δημιουργούν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις στο Facebook. Οι ιστορίες περιλαμβάνουν τα «Kitten and Chick Nap So Sweetly Together» και «Why Orange Cats May Be Different From Other Cats» δια χειρός Dr. Karen Becker, μιας κτηνιάτρου.

Η Western Journal, μια δεξιά έκδοση που έχει δημοσιεύσει αναπόδεικτους ισχυρισμούς για τα οφέλη της χρήσης υδροξυχλωροκίνης στη θεραπεία της Covid-19 και έχει διαδώσει ψευδείς πληροφορίες για τις προεδρικές εκλογές του 2020, είναι ιδιοκτήτρια της Liftable Animals, μιας δημοφιλούς σελίδας στο Facebook. Η Liftable Animals δημοσιεύει ιστορίες από την κύρια ιστοσελίδα της Western Journal μαζί με ιστορίες για Γκόλντεν Ριτρίβερ και καμηλοπαρδάλεις.

Τα βίντεο και τα GIFs από χαριτωμένα ζώα -συνήθως γάτες- γίνονται viral σχεδόν από τότε που υπάρχει το διαδίκτυο. Πολλά από τα ζώα έχουν γίνει διάσημα, μεταξύ άλλων οι Keyboard Cat, Grumpy Cat, Lil Bub και Nyan Cat.

Ωστόσο πλέον, γίνεται ολοένα και πιο σαφές πόσο ευρέως χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο κόλπο από ανθρώπους και οργανισμούς που διακινούν ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Οι αναρτήσεις με ζώα δεν διαδίδουν άμεσα ψευδείς πληροφορίες. Μπορούν, όμως, να προσελκύσουν ένα τεράστιο κοινό και να το ανακατευθύνουν σε μια δημοσίευση ή έναν ιστότοπο που διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για εκλογική απάτη, αναπόδεικτες θεραπείες για τον κορωνοϊό και άλλες αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας που δεν σχετίζονται καθόλου με τα βίντεο. Μερικές φορές, ακολουθώντας μια ανάρτηση με χαριτωμένα ζώα στο Facebook, οι χρήστες εγγράφονται εν αγνοία τους ως συνδρομητές σε παραπλανητικές δημοσιεύσεις του ίδιου εκδότη.

Η Dr. Karen Becker, κτηνίατρος που μοιράζεται συμβουλές για κατοικίδια στον ιστότοπο του Dr. Joseph Mercola, έγραψε το άρθρο «Why Orange Cats May Be Different From Other Cats».

Η Melissa Ryan της Card Strategies, συμβουλευτικής εταιρείας που ερευνά την παραπληροφόρηση, λέει ότι αυτό το «engagement bait» βοηθά τους φορείς παραπληροφόρησης να προσελκύσουν περισσότερα κλικ στις σελίδες τους. Αυτή η προβολή μπορεί να οδηγήσει ένα ευρύτερο κοινό σε περιεχόμενο με ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

«Η στρατηγική λειτουργεί επειδή οι πλατφόρμες συνεχίζουν να ανταμείβουν το engagement των χρηστών ακόμη και όταν προέρχεται από δημοσιεύσεις με ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο», εξηγεί.

Ενδεχομένως κανείς οργανισμός δεν εκμεταλλεύεται την συγκεκριμένη τακτική τόσο δυναμικά όσο η Epoch Media, μητρική εταιρεία της εφημερίδας The Epoch Times, που τον τελευταίο χρόνο δημοσίευσε 12.062 βίντεο με χαριτωμένα ζώα στις 103 σελίδες της στο Facebook, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Αυτές οι αναρτήσεις, που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες της Epoch Media, συγκέντρωσαν σχεδόν τέσσερα δισεκατομμύρια προβολές. Το Trending World, μία από τις σελίδες της Epoch στο Facebook, ήταν η 15η πιο δημοφιλής σελίδα στην πλατφόρμα στις ΗΠΑ μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα στη σελίδα της Epoch Times στην Ταϊβάν, έδειχνε ένα κοντινό πλάνο ενός σκύλου ράτσας Γκόλντεν Ριτρίβερ και μια γυναίκα που προσπαθούσε μάταια να του αποσπάσει ένα μήλο από το στόμα. Μετρά πάνω από 20.000 likes, κοινοποιήσεις και σχόλια στο Facebook. Μια άλλη ανάρτηση, στη σελίδα του Trending World στο Facebook, δείχνει μια φώκια να χαμογελά με μια οικογένεια που ποζάρει για φωτογραφία σε ένα θέρετρο του Sea World. Το βίντεο έχει 12 εκατομμύρια προβολές.

Η Epoch Media δεν απάντησε σε αίτημα των ΝΥΤ για σχολιασμό, ενώ η ομάδα δημοσίων σχέσεων του Dr. Joseph Mercola απάντησε ότι απορρίπτει κάθε κατηγορία των New York Times για παραπλάνηση οποιουδήποτε επισκέπτη στον ιστότοπο, αλλά ότι δεν τους εκπλήσσει.

Τα viral βίντεο με ζώα συχνά προέρχονται από εταιρείες όπως οι Jukin Media και ViralHog. Οι εταιρείες εντοπίζουν εξαιρετικά δημοφιλή βίντεο και συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης με τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν. Αφού εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των βίντεο, Jukin Media και ViralHog παραχωρούν άδεια χρήσης σε άλλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης, δίνοντας μερίδιο των κερδών στον αρχικό δημιουργό.

ΟMike Skogmo, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Jukin Media, επιβεβαίωσε στους ΝΥΤ ότι η εταιρεία του είχε συμφωνία αδειοδότησης με τον τηλεοπτικό σταθμό New Tang Dynasty Television, ενώ ερωτηθείς εάν η εταιρεία αξιολόγησε εάν τα κλιπ της χρησιμοποιήθηκαν ως engagement bait για παραπληροφόρηση κατά τη σύναψη συμφωνιών άδειας χρήσης, είπε ότι η Jukin δεν είχε τίποτα άλλο να προσθέσει.

«Από τη στιγμή που κάποιος αδειοδοτεί το ακατέργαστο περιεχόμενό μας, το τι θα κάνει με αυτό είναι στο χέρι του», δήλωσε ο Ryan Bartholomew, ιδρυτής της ViralHog. «Η ViralHog δεν υποστηρίζει ή αντιτίθεται σε κάποιο σκοπό ή στόχο – αυτό θα ήταν εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων μας».

Η χρήση των βίντεο με ζώα αποτελεί αίνιγμα για τις τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook, επειδή οι ίδιες οι αναρτήσεις με ζώα δεν περιέχουν παραπληροφόρηση. Το Facebook απαγόρευσε τις διαφημίσεις της Epoch Media όταν η εταιρεία παραβίασε την πολιτική της πλατφόρμας σχετικά με την πολιτική διαφήμιση, ενώ πέρυσι αφαίρεσε αρκετές εκατοντάδες λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτήν όταν διαπίστωσε ότι είχαν παραβιάσει την πολιτική του για «συντονισμένη μη αυθεντική συμπεριφορά».

«Έχουμε λάβει ήδη αρκετές φορές μέτρα επιβολής κατά της Epoch Media και συναφών ομάδων», δήλωσε ο Drew Pusateri, εκπρόσωπος του Facebook. «Εάν ανακαλύψουμε στο μέλλον ότι έχουν προβεί και πάλι σε παραπλανητικές ενέργειες, θα επιβάλλουμε μέτρα εναντίον τους».

Η Rachel E. Moran, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον που μελετά την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πόσο συχνά τα βίντεο με τα ζώα οδηγούν τους ανθρώπους σε ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο καθώς δεν φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες της πλατφόρμας.

«Οι φωτογραφίες από χαριτωμένα ζώα και τα βίντεο από όμορφες στιγμές είναι βούτυρο στο ψωμί των social media και σίγουρα δεν συγκρούονται σε κανέναν αλγοριθμικό περιορισμό περιεχομένου», είπε. «Οι άνθρωποι εξακολουθούν να τις χρησιμοποιούν καθημερινά».

Με πληροφορίες από New York Times