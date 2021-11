Η Άνια Τάνερ αγόρασε στην εγγονή της από το Walmart έναν βελούδινο κάκτο για παιχνίδι.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι το παιχνίδι δεν έκανε για την μικρή εγγονή της, καθώς έβριζε και είχε τραγούδια για την κοκαΐνη. «Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιεί βρισιές και μιλάει για τη χρήση κοκαΐνης. Δεν είναι αυτό που παρήγγειλα στην εγγονή μου», είπε η Άνια Τάνερ στο CTV News Toronto.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το παιχνίδι πωλήθηκε ως «εκπαιδευτικό» για παιδιά και έχει τραγούδια στα Αγγλικά, Ισπανικά και Πολωνικά. Όταν η Τάνερ άκουσε την πολωνική απόδοση του τραγουδιού, συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ο χαριτωμένος κάκτος τραγουδούσε για την κοκαΐνη, την χρήση ναρκωτικών, την αυτοκτονία, την κατάθλιψη, χρησιμοποιώντας βρισιές.

«Τυχαίνει να είμαι Πολωνή και όταν άρχισα να ακούω τα τραγούδια και άκουσα τα λόγια έπαθα σοκ. Σκέφτηκα ‘τι, είναι αυτό κάποιο είδος αστείου;’» δήλωσε.

Bought my daughter a dancing cactus toy...that appears to be singing and dancing to a polish song about cocaine addiction??? pic.twitter.com/43NE4ZopZk