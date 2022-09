Βασίλισσα Ελισάβετ: Ενός λεπτού σιγή σε αγώνα της Άρσεναλ για τον θάνατό της

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σε αγώνα της Άρσεναλ με τη Ζυρίχη μετά τα νέα για τον θάνατο της 96χρονης βασίλισσας Ελισάβετ.

Κατά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα οι παίχτες και των δύο ομάδων πριν ξεκινήσουν τον αγώνα προέβησαν σε αυτή τη συμβολική κίνηση, σε ένδειξη πένθους.

Zurich and Arsenal began the second-half with a minute's silence to pay tribute to Her Majesty the Queen, who passed away today aged 96.



Arsenal are also wearing black arm bands. pic.twitter.com/del3P3av8f