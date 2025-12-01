ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας με παιδιά, σατανισμό και κτηνοβασία

Τέσσερις άνδρες είναι αντιμέτωποι με διώξεις για συμμετοχή στο διεθνές κύκλωμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας με παιδιά, σατανισμό και κτηνοβασία αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαραίνουν υποψίες ότι ανήκε στο διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν «παιδοπορνογραφικό και σατανιστικό περιεχόμενο».

Ερευνητές της αστυνομίας έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα για έρευνα για το «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου», κατά δελτίο Τύπου της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα παιδεραστών

Κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στον νεότερο από τους τέσσερις άνδρες- 26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα- απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά πορνογραφικού περιεχομένου με παιδιά ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Να σημειωθεί πως δεν επετράπη η προσωρινή αποφυλάκισή τους υπό όρους μετά την καταβολή εγγυήσεων, προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στη χώρα που θεωρείται πρότυπο ισότητας, οι γυναίκες αναγκάζονται να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή

Διεθνή / Στη χώρα που θεωρείται πρότυπο ισότητας, οι γυναίκες αναγκάζονται να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή

Η Σουηδία έχει θεωρηθεί για δεκαετίες παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ισότητα των φύλων και υπερηφανεύεται για την ελευθερία έκφρασης, ωστόσο, τα στοιχεία για τις γυναίκες πολιτικούς δείχνουν μια διαφορετική εικόνα
LIFO NEWSROOM
 
 