Αυστραλία: Βρήκαν 40.000 συλλεκτικά νομίσματα της Bluey από τα 63.000 που είχαν κλαπεί

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 40.000 συλλεκτικά νομίσματα της Bluey, που είχαν εκδοθεί από το Αυστραλιανό Νομισματοκοπείο και βασίζονται στην επιτυχημένη παιδική τηλεοπτική εκπομπή.

Τον περασμένο Ιούλιο 63.000 συλλεκτικά νομίσματα της Bluey είχαν κλαπεί από μια αποθήκη στο Σίδνεϊ, περίπου δύο μήνες πριν διατεθούν στην κυκλοφορία. Οι αρχές ανακάλυψαν 40.061 από τα νομίσματα αυτά την Τρίτη μετά από επιδρομή σε ένα ακίνητο περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρίσκονταν αποθηκευμένα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια 27χρονη, η Κριστίνα Βέιλ, είχε συλληφθεί και κατηγορείται για διάρρηξη, είσοδο και διάθεση κλεμμένης περιουσίας, λέει η αστυνομία. Ήταν το τρίτο άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση.

