Αστυνομικοί στο Μαϊάμι δένουν πισθάγκωνα πεσμένο στο έδαφος αστέρα του Football 

Βίντεο που δείχνει τη στιγμή όπου Αμερικανοί αστυνομικοί δένουν πισθάγκωνα έναν αστέρα του Football, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος έχει γίνει viral.

Ο πρωταγωνιστής των Ντόλφινς, Ταϊρέκ Χιλ, συνελήφθη από την αστυνομία για τροχαία παράβαση και κατέληξε να συλλαμβάνεται βίαια , ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που του πέρασε χειροπέδες.

Ο σταρ των Ντόλφινς, Ταϊρέκ Χιλ, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για τροχαία παράβαση την ώρα που πήγαινε στο γήπεδο του Μαϊάμι για την πρεμιέρα της ομάδας στη σεζόν χθες Κυριακή. Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 30χρονο να είναι πεσμένος στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος, μπρούμυτα, δίπλα στο σπορ αυτοκίνητό του. Το ESPN ανέφερε ότι η αστυνομία είχε σταματήσει τον Χιλ, για υπερβολική ταχύτητα.

Ο Χιλ έπαιξε τελικά στον αγώνα της Κυριακής εναντίον των Τζάκσονβιλ Τζάγκουαρς, ο οποίος ξεκίνησε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Φάνηκε να αναφέρεται στο περιστατικό όταν σημείωσε ένα touchdown, πανηγυρίζοντας με τα χέρια πίσω από την πλάτη του σαν να ήταν με χειροπέδες.

«Σήμερα το πρωί, ο Tyreek Hill ελέγχθηκε για ένα τροχαίο περιστατικό περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το στάδιο και κρατήθηκε για λίγο από την αστυνομία», ανέφεραν οι Ντόλφινς σε δήλωση. «Από τότε αφέθηκε ελεύθερος. Αρκετοί συμπαίκτες είδαν το περιστατικό και σταμάτησαν για να προσφέρουν υποστήριξη».

Ο ατζέντης του Χιλ, Drew Rosenhaus, που βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο με τον πελάτη του, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγική κατάσταση» και «εντελώς περιττό».

«Λατρεύω τον Ταϊρέκ. Μισούσα να τον βλέπω στην κατάσταση που βρισκόταν με την αστυνομία… πήρε κλήση για παράβαση», είπε ο Rosenhaus στο ESPN. «Το πώς τα πράγματα κλιμακώθηκαν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, με χειροπέδες και κρατούμενος στο έδαφος από την αστυνομία, με μπερδεύει. Ανησυχώ βαθύτατα για αυτό. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Θα το εξετάσουμε. Θα το διερευνήσουμε αυτό. Θα προσέχουμε τον Ταϊρέκ, αλλά δεν πρόκειται να προβώ σε ισχυρισμούς αυτή τη στιγμή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι ο Ταϊρέκ είναι καλά σωματικά, ψυχικά ήταν πολύ στενοχωρημένος με αυτό που συνέβη».

Το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι δήλωσε αργότερα ότι εξετάζει το περιστατικό.

«Γνωρίζουμε την πρόσφατη σύλληψη του παίκτη των Μαϊάμι Ντόλφινς, από αξιωματικούς της αστυνομίας», δήλωσε η διευθύντρια του τμήματος, Stephanie V Daniels, σε δήλωση. «Ζήτησα άμεση ανασκόπηση όλων των λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό και εξετάζουμε επίσης τα διαθέσιμα πλάνα από κάμερα σώματος. Θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

Πρόσθεσε επίσης ότι ένας από τους αξιωματικούς που εμπλέκονται στην κράτηση του Χιλ έχει επιφορτιστεί με διοικητικά καθήκοντα όσο γίνεται η επανεξέταση.

«Αυτό θα πρέπει να σας πει όλα όσα πρέπει να ξέρετε», είπε ο Χιλ αφού του είπαν ότι ο αστυνομικός είχε μετακινηθεί.

Μετά τον αγώνα της Κυριακής, ο Χιλ είπε ότι ήθελε να γίνει αστυνομικός στο μέλλον, αλλά δεν είχε ιδέα γιατί είχε τεθεί υπό κράτηση. «Δεν ήμουν ασεβής γιατί η μαμά μου δεν με μεγάλωσε έτσι», είπε ο Χιλ. «Δεν έριξε. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Όπως είπα, ακόμα προσπαθώ να το καταλάβω, φίλε».

“What if I wasn’t Tyreek Hill?” he asks about the way he was treated by police when detained outside Hard Rock Stadium ahead of the Dolphins’ opener. pic.twitter.com/CAQrWyCoMi