Artemis 1: Νέα αναβολή της εκτόξευσης του πυραύλου της NASA, λόγω τροπικής καταιγίδας

Αναβάλλεται για τρίτη φορά η εκτόξευση του πυραύλου «Artemis 1» η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου, λόγω ανησυχιών σχετικά με την ένταση τροπικής καταιγίδας Ίαν που κατευθύνεται προς την Κούβα και την Φλόριντα.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από συνάντηση της ομάδας Artemis της NASA το πρωί του Σαββάτου αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας η ακύρωση της εκτόξευσης.

Εν τω μεταξύ, ο πύραυλος αλλά και το διαστημόπλοιο Orion συνεχίζουν να βρίσκονται στην εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες καθώς ίσως χρειαστεί μεταφορά του πυραύλου σε εσωτερικό χώρο.

Εάν η ομάδα αποφασίσει τελικά να μετακινήσει τον πύραυλο σε εσωτερικό χώρο, η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει αργά το βράδυ της Κυριακής ή νωρίς τη Δευτέρα. Ο πύραυλος μπορεί να παραμείνει στην εξέδρα και να αντέξει ανέμους έως και 85 μίλια την ώρα.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.



