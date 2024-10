Αργεντινή: Αστυνομική έφοδος στο ξενοδοχείο που βρέθηκε νεκρός ο Λίαμ Πέιν

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες πραγματοποίησε έφοδο στο ξενοδοχείο όπου ο τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν, έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του από το μπαλκόνι του δωματίου του.

Προσωπικό του τμήματος ειδικών ερευνών πήγε στο ξενοδοχείο Casa Sur το βράδυ της Τετάρτης (23/10) για να πραγματοποιήσει την έφοδο που διέταξε το γραφείο του εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση, μετέδωσε το Associated Press. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν αντικείμενα όπως σκληρούς δίσκους υπολογιστών και υλικό από κάμερες ξενοδοχείων, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Λίαμ Πέιν, πατέρας ενός παιδιού, βρήκε τραγικό θάνατο στις 16 Οκτωβρίου μετά την πτώση του από το μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην τουριστική συνοικία Παλέρμο. Η σορός του βρέθηκε στην εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου.

Ο 31χρονος πέθανε από πολλαπλές κακώσεις, εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία που προκλήθηκαν λόγω της πτώσης. Ένα άτομο που αυτοπροσδιορίστηκε ως εργαζόμενος στο ξενοδοχείο Casa Sur στο Μπουένος Άιρες είχε καλέσει την Άμεση Δράση της Αργεντινής ζητώντας «επείγουσα» βοήθεια πριν ο Λίαμ Πέιν πέσει από το μπαλκόνι του διαμερίσματος.

