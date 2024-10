Η σορός του Λίαμ Πέιν παραμένει στην Αργεντινή για περαιτέρω έρευνες

Ο Λίαμ Πέιν πέθανε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που διέμενε στην Αργεντινή.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ήταν μόλις 31 ετών. Τη στιγμή του θανάτου του είχε στον οργανισμό του ένα τοξικό κοκτέιλ ναρκωτικών, στα οποία ήταν γνωστό ότι ήταν εθισμένος.

Παρά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι αρχές θέλουν η σορός του Λίαμ Πέιν να παραμείνει στην Αργεντινή, για περισσότερες έρευνες. Ο πατέρας του, Τζεφ Πέιν, πρέπει να περιμένει μέχρι και για δέκα ημέρες ώσπου να λάβει την απαραίτητη άδεια, προκειμένου να μεταφέρει το σώμα του γιου του στην Αγγλία.

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Λίαμ Πέιν ήταν η «ροζ κοκαΐνη», ένα ναρκωτικό που αποτελεί μείγμα διαφόρων άλλων, όπως μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη, βενζοδιαζεπίνη και κρακ. Επιπλέον, στο δωμάτιό του βρέθηκε ένας αυτοσχέδιος σωλήνας αλουμινίου, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για την κατανάλωση ναρκωτικών.

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες ανέφερε ότι το δωμάτιο όπου διέμενε ο τραγουδιστής βρέθηκε σε κατάσταση "απόλυτης αναστάτωσης", με διάφορα αντικείμενα σπασμένα και φάρμακα διασκορπισμένα.

The preliminary autopsy report showed internal bleeding and 25 traumatic injuries all over Liam Payne's body, including to his skull, limbs and abdomen, consistent with the fall.https://t.co/VNUBgzm2HY pic.twitter.com/KY4dgo7g5P