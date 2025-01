Απέκτησαν 4 παιδιά, χώρισαν πριν από 50 χρόνια και ξαναπαντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες

Ο Bob Wenrich και η Fay Gable παντρεύτηκαν κάτω από ένα δέντρο στην αυλή ενός συγγενή τους λίγες εβδομάδες αφότου η Fay έμαθε ότι ήταν έγκυος το 1951.

Εκείνη ήταν 16 ετών και ο Μπομπ 21, αλλά ήταν ερωτευμένοι και αποφάσισαν να τα καταφέρουν. Γεννήθηκε ο γιος τους, στη συνέχεια απέκτησαν άλλα τρία παιδιά και εγκαταστάθηκαν στην κομητεία Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια, όπου ο Μπομπ διατηρούσε μια επιχείρηση και η Φαίη ήταν νοσοκόμα. Αλλά 24 χρόνια αργότερα, το 1975, ο γάμος τους πέρασε κρίση και το ζευγάρι χώρισε.

Μετά το διαζύγιό τους και οι δύο ξαναπαντρεύτηκαν, αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν να διατηρούν φιλικές σχέσεις. Παρευρίσκονταν σε εορταστικές εκδηλώσεις με τα τέσσερα παιδιά τους και γιόρταζαν μαζί σε πάρτι γενεθλίων για τα εγγόνια τους, δήλωσε η νεότερη κόρη τους, η Κάρολ Σμιθ, 64 ετών.

«Πολλές φορές, το διαζύγιο είναι πικρό και επώδυνο και οι άνθρωποι δεν το ξεπερνούν ποτέ», είπε. «Αλλά οι γονείς μας κατάφεραν να το ξεπεράσουν. Μέχρι και στην εκκλησία κάθονταν δίπλα δίπλα».

Αφού πέθαναν οι δεύτεροι σύζυγοι του Bob και της Fay, η κόρη τους παρατήρησε ότι είχαν κλειστεί στον εαυτό τους, οπότε πριν από περίπου έναν χρόνο άρχισε να τους καλεί να παίζουν χαρτιά μαζί της και με τον σύζυγό της στο σπίτι τους στο Reamstown της Πενσυλβάνια.

Σύντομα, ήρθαν ακόμα πιο κοντά και τότε η Κάρολ παρατήρησε ότι περνούσαν αρκετό χρόνο μόνοι τους. «Άρχισαν να κάνουν πολύ παρέα μαζί και ήταν προφανές ότι πραγματικά απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου», είπε.

THEY DIVORCED 50 YEARS AGO, RECENTLY REMARRIED - A STORY OF REKINDLED LOVE



Bob Wenrich and Fay Gable, who parted ways 50 years ago after 24 years of marriage, have recently remarried. Their love story, which began under a tree in 1951, took an unexpected turn when they… pic.twitter.com/5obuaheeTx