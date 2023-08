Αντιδράσεις στην Τουρκία με ομοίωμα του Ερντογάν που ανεμίζει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Οργή έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα ομοίωμα με την μορφή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανεμίζει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη Σουηδία.

Με αφορμή εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου κατά το Stockholm Pride η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδικάζει έντονα» τη χρήση της φιγούρας του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δίπλα τόσο στη σημαία του PKK όσο και στη σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε το ακόλουθο μήνυμα: «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο το γεγονός ότι μια ομάδα που συνδέεται με το PKK είχε τη δυνατότητα να κάνει προπαγάνδα με τα σύμβολα μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και να διαπράξει μια εξωφρενική πράξη εναντίον του προέδρου μας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε επίσης στη Σουηδία τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει τις ενέργειες της οργάνωσης PKK και των θυγατρικών της κατά της Τουρκίας.

Press Release Regarding the Propaganda Activity Carried Out in Stockholm by the PKK Affiliated Group https://t.co/TppYUHXDQo pic.twitter.com/uw1VXXP8Nw