Για αποτυχία στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, και ειδικά προς τα τρανς άτομα κατηγορείται το BBC σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν πάνω από 900 άτομα.

Η επιστολή, που οργανώθηκε από πρώην τεχνολόγο έρευνας και ανάπτυξης του BBC, Chris Northwood, ουσιαστικά υποδηλώνει ότι το BBC αυτή τη στιγμή «παραβιάζει τους δημόσιους σκοπούς του στις πρόσφατες αναφορές και κάλυψη» των θεμάτων που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ και ειδικά την τρανς κοινότητα.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στο Medium, σημειώνει ότι ο πρωταρχικός «δημόσιος σκοπός» του BBC ως κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είναι ότι «το περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται στα υψηλότερα πρότυπα της δημοσιογραφικής σύνταξης» και «πρέπει να προσφέρει ένα εύρος και βάθος ανάλυσης και περιεχομένου».

«Συγκεκριμένα, κάποια πρόσφατη κάλυψη σχετικά με ζητήματα της τρανς κοινότητας ήταν μάλλον ρηχή παρά (παρουσιάστηκε) σε βάθος, και έλαβε τις απόψεις ομάδων εκστρατείας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ως γεγονός, αντί να τις διερευνήσει σε βάθος», αναφέρεται στην επιστολή.

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσίαση της LGB Alliance ως φιλικά προσκείμενης οργάνωσης προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, εστιάζοντας καθαρά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και όχι στο φύλο, όταν η εκστρατεία και η δράση μιας τέτοιας ομάδας δεν το υποστηρίζει αυτό, αλλά αντίθετα (το BBC) την παρουσιάζει σαν μία πραγματικά αντι-τρανς οργάνωση», αναφέρεται στην επιστολή.

Η επιστολή επικρίνει επίσης το BBC ότι επέτρεψε τη διάδοση «παραπληροφόρησης» μέσω των πλατφορμών του από «αντι-τρανς εκστρατείες».

«Αν και υπήρξαν αρκετά ντοκιμαντέρ που εστιάζουν την εμπειρία των τρανς ατόμων, όταν πρόκειται για γενικότερη κάλυψη, υπάρχει έλλειψη ακρίβειας και αυθεντικότητας στην αναπαράσταση της ζωής των τρανς ατόμων» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζει δε λέγοντας ότι το BBC επέλεξε να επικεντρωθεί σε «εξειδικευμένα» ζητήματα όπως οι τρανς γυναίκες στον αθλητισμό κ.λπ αντί να διερευνήσει τις πραγματικές εμπειρίες της τρανς κοινότητας.

Η επιστολή καταλήγει με μια σειρά συστάσεων προς το BBC για να βοηθήσει στη βελτίωση της προσέγγισής του στα θέματα που αφορούν στην τρανς κοινότητα. Ζητά δε, από το BBC να εφαρμόσει «εκπαίδευση προσωπικού» σε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στον τομέα ειδήσεων και επικαιρότητας «που επέτρεψε την παραπληροφόρηση για θέματα που αφορούν τα άτομα τρανς, να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα».

Η επιστολή ζητά επίσης από το BBC να «συμπεριλάβει τρανς άτομα στην κάλυψη της ζωής τους» και να αποφύγει τα «επιχειρήματα που παρουσιάζουν οι αντι-τρανς εκστρατείες».

Η επιστολή έχει ήδη υπογραφεί από περισσότερα από 900 άτομα, μεταξύ των οποίων η τρανς παρουσιάστρια India Willoughby, ο τρανς ακτιβιστής Freddy McConnell και η ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ+ Katy Montgomerie.

An open letter to the BBC on trans lives and how it's currently failing its responsibilities under the charter. Please let me know if you'd like me to add your name as a signatory to the open letter. https://t.co/RV8DsPhBQJ