Ακροβάτης διέσχισε τον Δούναβη πάνω σε τεντωμένο σχοινί

Εντυπωσιακές εικόνες ενός ακροβάτη που περπατάει πάνω σε τεντωμένο σχοινί από την μια άκρη του ποταμού Δούναβη προς την άλλη.

Ο Ούγγρος ακροβάτης Λάζλο Σίμετ περπάτησε χθες πάνω σε συρματόσχοινο για να διασχίσει τον ποταμό Δούναβη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τσίρκου στη Βουδαπέστη.

Το παράτολμο εγχείρημα συνέπεσε με την εναρκτήρια εκδήλωση των 10ων Θεατρικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Βουδαπέστη

Wow! László Simet, world-famous #Hungarian acrobat became the first person to cross the Danube on a tightrope this afternoon. pic.twitter.com/6Y41643Jks