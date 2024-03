Ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Βραζιλία - Εικόνες από το μέγεθος της καταστροφής

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σάρωσαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τη Βραζιλία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Αυτές τις ώρες ομάδες διάσωσης εργάζονται πυρετωδώς στη Βραζιλία υπό καταρρακτώδη βροχή, για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε τη χώρα, κυρίως την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Στην Πετρόπολις μόνο, τέσσερις άνθρωποι πέθαναν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι κι ένα μικρό κτίσμα. Ομάδα του AFP ομάδα βοήθησε χθες το πρωί στη διάσωση ενός κοριτσιού, το οποίο είχε εγκλωβιστεί για 16 ώρες κάτω από τα συντρίμμια, ενώ δίπλα της ήταν το πτώμα του πατέρα της.



«Ο πατέρας ηρωικά προστάτευσε τη κοριτσάκι με το σώμα του και εκείνη σώθηκε (…). Νιώθουμε πόνο, όμως είμαστε ευγνώμονες για αυτό το θαύμα», δήλωσε στο AFP γείτονας της οικογένειας. Συνολικά στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο υπήρξαν οκτώ νεκροί. Στη γειτονική πολιτεία Εσπιρίτο Σάντο, ένας νέος απολογισμός που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές κάνει λόγο για 12 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πολλοί ήταν οι πολίτες που δεν κατάφεραν έγκαιρα να βρουν καταφύγιο από την κακοκαιρία. Τέτοιες τραγωδίες «εντείνονται με την κλιματική αλλαγή» σε μια χώρα που έχει βρεθεί στο έλεος φυσικών καταστροφών επανειλημμένα, σημείωσε επίσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση εργάζεται με τις τοπικές αρχές για να «προστατεύσουν, προλάβουν και επιδιορθώσουν τις ζημιές από τις πλημμύρες».

The rain in Brazil is somewhat heavier than it is here in the UK. This is what nature thinks of cars. pic.twitter.com/Zf5D2VUYhl — Green Cllr Scott (@cllrLisaScott) March 23, 2024

Εικόνες χάους στη Βραζιλία

Ο κυβερνήτης του Εσπιρίτο Ρενάτο Καζαγκράντε περιέγραψε από την πλευρά του μια «μια χαοτική κατάσταση» στην πόλη Μιμόζο ντο Σουλ, όπου ο ακριβής αριθμός των πιθανών θυμάτων από την κακοκαιρία δεν έχει εξακριβωθεί. Σε εναέρια πλάνα που καταγράφηκαν το Σάββατο, διακρίνονται ολόκληρες συνοικίες της πόλης να έχουν βυθιστεί κάτω από τα λασπόνερα, ενώ φαίνονται μονάχα οι στέγες των σπιτιών. Σε άλλες φωτογραφίες, που δημοσίευσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά οχήματα, μεταξύ αυτών ένα πυροσβεστικό όχημα, έχουν παρασυρθεί από χειμάρρους λάσπης.

The city of Mimoso do Sul exceeded more than 200 millimeters of rain within 24 hours in Espírito Santo, Brazil 🇧🇷

▪︎ 23 March 2024 ▪︎#floods #flooding #flashflooding #Brazil #MimosodoSul pic.twitter.com/ohPubjIs9l — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) March 23, 2024

Οι δρόμοι της Πετρόπολις μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τον κυβερνήτη της πολιτείας του Ρίο Κλαούντιο Κάστρο να κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περίπου 90 άνθρωποι διασώθηκαν από την Παρασκευή και δημόσια σχολεία μετατράπηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με μια επιτροπή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων την οποία συγκρότησε η κυβέρνηση και οι δυνάμεις διάσωσης. Η σφοδρή καταιγίδα ακολουθεί ένα κύμα καύσωνα στην περιοχή, όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν στους 62,3 βαθμούς Κελσίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο την περασμένη εβδομάδα.

The state of #RioDeJaneiro in Brazil was hit by more than a month’s worth of rain in just 24 hours on March 22, causing destructive floods & landslides.#Brazil #Flood #Landslide

The city of Petropolis, located approximately 69 km (43 miles) north of Rio, was the worst affected… pic.twitter.com/GKZvX9obf2 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 24, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Εικόνες από τις πλημμύρες στην Ανατολική ακτή των ΗΠΑ - Η τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία από το 1540 μέχρι τον Ντάνιελ