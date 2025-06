Air India: Ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος συνόδευσε τον αδελφό του στην τελευταία του κατοικία

Ο Βρετανός Βισουασκουμάρ Ράμες, ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India την περασμένη εβδομάδα, αποχαιρέτησε τον αδερφό του Ατζάι στην κηδεία του, στην πόλη Ντιού της δυτικής Ινδίας.

Με τα χέρια και το πρόσωπό του ακόμα τυλιγμένα σε λευκούς επιδέσμους από τα εγκαύματα, ο Ράμες βγήκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες πέντε ημέρες για να βοηθήσει στη μεταφορά του φέρετρου του αδερφού του στον χώρο αποτέφρωσης. Η μητέρα του περπατούσε δίπλα στο φέρετρο, ντυμένη με μπλε σάρι, ενώ βροχή έπεφτε ασταμάτητα πάνω στην πομπή. Η μικρή πόλη, που θρηνεί ακόμη 14 θύματα από το ίδιο δυστύχημα, είχε βγει σύσσωμη στους δρόμους για να αποτίσει φόρο τιμής.

Το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα, καθώς και περίπου 30 άτομα στο έδαφος, όταν το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε κοιτώνες γιατρών.

Ο Ράμες καθόταν στη θέση 11A. Ο αδερφός του βρισκόταν μερικά καθίσματα πιο πέρα. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πώς κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με έναν από τους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, ο Ράμες προσπάθησε ακόμη και να επιστρέψει στο φλεγόμενο αεροπλάνο για να αναζητήσει τον αδερφό του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, φαίνεται ο οδηγός ασθενοφόρου Σατιντέρ Σινγκ Σάντου να καθοδηγεί τον τραυματισμένο Ράμες μακριά από τα συντρίμμια, με φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνονται πίσω τους. Ο Σάντου δήλωσε ότι εκείνη την ώρα δεν είχε ιδέα ποιον βοηθούσε, ούτε γνώριζε ότι ήταν ο μοναδικός επιζών της τραγωδίας. Το έμαθε αργότερα από τις ειδήσεις.

«Αρχικά νομίσαμε ότι επρόκειτο για τροχαίο ή έκρηξη φιάλης υγραερίου», είπε στο BBC Gujarati. «Όταν μάθαμε ότι επρόκειτο για αεροπορικό δυστύχημα, ζήτησα να φέρουν ασθενοφόρο και έτρεξα στο σημείο.»

Ο Ράμες είχε τραύματα στο πρόσωπο και εγκαύματα στα χέρια. Όπως περιέγραψε ο Σάντου, ήταν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσε διαρκώς να επιστρέψει στο σημείο της σύγκρουσης. «Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Τον σταματήσαμε και τον βάλαμε με το ζόρι στο ασθενοφόρο. Μόνο τότε μας είπε ότι ο συγγενής του ήταν παγιδευμένος μέσα στο αεροπλάνο.»

‘When I got up, there were bodies all around me:’ Lone survivor of deadly Air India crash walked through the crash site to a nearby ambulance for aid. 😢 pic.twitter.com/OGfFtk372E