Η κυκλοφορία των πλοίων έχει επιβραδυνθεί στη διώρυγα του Σουέζ, καθώς το τάνκερ M/T Rumford εμφανίσθηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο νότιο τμήμα της διώρυγας, σύμφωνα με τα MarineTraffic και TankerTrackers.

Η αρχή διαχείρισης της Διώρυγας του Σουέζ γνωστοποίησε στις ναυτιλιακές εταιρείες ότι το M/T Rumford αντιμετωπίζει πρόβλημα στις μηχανές του και ότι ρυμουλκά έχουν σπεύσει για να το συνδράμουν.

Το TankersTracker ανακοίνωσε ωστόσο στο Twitter ότι το πλοίο τελικά κινείται προς βορρά.

There seems to be a slowdown of traffic at the #Suez Canal again, as another ship, the #Rumford, is facing difficulties there.

We are waiting on details but as you can see from our Playback video, tugs in the area rushed to help the #tanker. #SuezLiveonMT pic.twitter.com/f5AGcG8vHG