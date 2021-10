Το γύρο του διαδικτύου έκαναν οι εικόνες με ένα αεροπλάνο που φαίνεται «κολλημένο» κάτω από μία γέφυρα στο Νέο Δελχί.



Στο βίντεο δημοσιογράφου, το αεροσκάφος με τα διακριτικά της Air India φαίνεται ακινητοποιημένο κάτω από τη γέφυρα, ενώ στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο κινούνται κανονικά οχήματα.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, το αεροπλάνο -από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα φτερά- δεν έχει κάποια σχέση με τον εθνικό αερομεταφορέα της Ινδίας καθώς είχε πωληθεί και ήταν προς απόσυρση.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3