Σε πεδίο μάχης και συγκρούσεων μετατράπηκαν χθες κεντρικοί δρόμοι της Βαρκελώνης καθώς για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη του Καταλανού ράπερ Πάμπλο Χασέλ.

Ο ράπερ συνελήφθη την Τρίτη για προσβολή κατά των ισπανικών δυνάμεων της τάξης και της μοναρχία μέσα από στίχους και tweets. Η σύλληψή του πυροδότησε μια συζήτηση για τους νόμους περί ελευθερίας της έκφρασης στην Ισπανία, ενώ ο ίδιος έχει μετατραπεί σε σύμβολο καθώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια στην αστυνομία, έστησαν οδοφράγματα και έσπασαν καταστήματα στη Βαρκελώνη αναφέρει το Reuters. Το πρακτορείο κάνει λόγο για περίπου 6.000 ανθρώπους σύμφωνα με τα στοιχεία από την τοπική αστυνομία την οποία διαδηλωτές καταγγέλλουν για βία και αδικαιολόγητες προσαγωγές.

Σύμφωνα με το Reuters, διαδηλωτές βανδάλισαν καταστήματα στον πιο διάσημο εμπορικό δρόμο της Βαρκελώνης, τον Passeig de Gracia, ενώ η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι έσπασαν παράθυρα στο εμβληματικό κέντρο συναυλιών Palau de la Musica. Εννέα άτομα συνελήφθησαν στην Καταλονία, ανέφερε η περιφερειακή αστυνομία η οποία σημειώνει πως ανάμεσά τους είναι και τρεις ανήλικοι και πως κάποιοι συνελήφθησαν ενώ έκαναν πλιάτσικο σε καταστήματα.

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Ενώ την ίδια ώρα μια διαδήλωση στη Μαδρίτη ήταν ειρηνική, στην Παμπλόνα υπήρξαν επίσης συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Νωρίτερα, η Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Κριστίνα Νάρμπονα καταδίκασε τη βία. «Επαναλαμβάνουμε την ισχυρότερη καταδίκη μας για βία που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης», είπε.

Ωστόσο ο ράπερ δεν έχει κερδίσει μόνο τη στήριξη θαυμαστών του, αλλά και εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ είναι μεταξύ καλλιτεχνών, διασημοτήτων και πολιτικών που ζήτησαν αλλαγή στον νόμο για την ελευθερία της έκφρασης.

Once again tonight in Catalonia, the Mossos carry out their orders on behalf of the Spanish state, shamefully launching a violent attack on protestors penned in with nowhere to go #Lleida #Tarragona #Barcelona #PabloHaselLlibertat🎗 pic.twitter.com/PLYeg1olRM