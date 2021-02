Ένας 12χρονος πυροβόλησε δυο ληστές που εισέβαλαν μέσα στο σπίτι της γιαγιάς του λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σύμφωνα με την αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας.

Οι δράστες είχαν απαιτήσει χρήματα από την 73χρονη Linda Ellis και στη συνέχεια την πυροβόλησαν, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία λέει πως ο νεαρός έφηβος «πυροβόλησε σε αυτοάμυνα» τους δράστες, που ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν από τους υπόπτους, τον 19χρονο Khalil Herring, σε διασταύρωση κοντά στο σπίτι της 73χρονης, να φέρει τραύματα από πιθανό πυροβολισμό, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, ο Khalil Herring ήταν ένας από τους δυο μασκοφόρους δράστες και δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη ληστεία», είπε η αστυνομία.

#NEW: A 12-year-old Goldsboro boy fired off shots at two masked robbers who broke in & shot his grandmother, Linda Ellis. One of those robbers died from their injuries.



At 6, we speak to the family about the frightening ordeal & give an update on “Miss Linda’s” condition. pic.twitter.com/q7yvwPXS9j