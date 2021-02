Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε την εθνική εντολή έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του τείχους του Τραμπ μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικό.

Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο την Πέμπτη, ο Μπάιντεν έγραψε ότι η εντολή ήταν «αδικαιολόγητη» και είπε ότι δεν θα δαπανηθούν περαιτέρω χρήματα για το τείχος.

Ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα το 2019, το οποίο του επέτρεψε να παρακάμψει το Κογκρέσο και να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά κεφάλαια για την κατασκευή του.

Ώσπου να αποχωρήσει δε από τον Λευκό Οίκο, όμως είχαν ήδη δαπανηθεί για το έργο περίπου 25 δισ. δολάρια.

Η ανακοίνωση από τον Πρόεδρο Μπάιντεν είναι η τελευταία σε μια σειρά εκτελεστικών εντολών που έχουν επαναφέρει βασικά μέρη της ημερήσιας διάταξης του πρώην προέδρου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπάιντεν υπέγραψε εντολές για την επανένωση οικογενειών μεταναστών που χωρίστηκαν από τις πολιτικές της εποχής του Τραμπ και διέταξε έρευνα για την ατζέντα μετανάστευσης του προκατόχου του.

Σε επιστολή του την Πέμπτη, έγραψε επίσης ότι θα ζητούσε επανεξέταση «όλων των πόρων που έχουν διατεθεί ή ανακατευθυνθεί» στην κατασκευή του τείχους.

Η οικοδόμηση ενός συνοριακού τείχους ήταν μια προεκλογική υπόσχεση της προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ από το 2016.

Ωστόσο, το έργο αντιμετώπισε έντονη κριτική και τότε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει εξουσίες έκτακτης ανάγκης για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του.

Μια δήλωση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στους προέδρους των ΗΠΑ να παρακάμπτουν τη συνήθη πολιτική διαδικασία και να έχουν πρόσβαση σε στρατιωτική χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της εξουσίας του, χτίστηκαν 80 μίλια με νέα εμπόδια, όπου δεν υπήρχαν πριν, και σε σχεδόν 400 μίλια αντικαταστάθηκαν τα υπάρχοντα τμήματα της κατασκευής.

«Η εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Τραμπ δεν αφορούσε ποτέ την ασφάλεια», έγραψε ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής από την Αριζόνα, Ραούλ Γρίβαλβα, στο Twitter μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν.

«Τώρα πρέπει να ακυρώσουμε τις συμβάσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν κατασκευάζεται άλλο κομμάτι του συνοριακού τείχους».

