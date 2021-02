Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, η Γαλλίδα μοναχή αδελφή Αντρέ, κατάφερε να νικήσει την Covid-19 και θα γιορτάσει τα 117α της γενέθλια αυτήν την εβδομάδα.

Η Λουσίλ Ραντόν, που πήρε το όνομα αδελφή Αντρέ όταν εντάχθηκε σε ένα καθολικό φιλανθρωπικό τάγμα το 1944, διαγνώστηκε θετική στον νέο κορονοϊό στις 16 Ιανουαρίου, στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία. Απομονώθηκε από τους άλλους τρόφιμους, αν και δεν εκδήλωσε κανένα σύμπτωμα.

Σε ερώτηση αν φοβήθηκε που νόσησε από την Covid-19, η αδελφή Αντρέ απάντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM: «Όχι, δεν φοβήθηκα, επειδή δεν φοβόμουν να πεθάνω... Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί σας, όμως εύχομαι να ήμουν κάπου αλλού, μαζί με τον μεγάλο αδελφό μου, τον παππού και τη γιαγιά μου.

