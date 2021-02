Ένας Ιρανός διπλωμάτης που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βομβαρδίσει μια συνάντηση εξόριστης ομάδας της αντιπολίτευσης του Ιράν κοντά στο Παρίσι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Πρόκειται για την πρώτη δίκη Ιρανού αξιωματούχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατηγορείται ως ύποπτος για τρομοκρατία μετά την επανάσταση του Ιράν το 1979.

Οι Βέλγοι δικηγόροι και πολιτικοί διάδικοι της εισαγγελίας έκριναν ότι ο διπλωμάτης της Βιέννης, Assadolah Assadi ήταν ένοχος για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετά από μια προσπάθεια να βομβαρδίσει συγκέντρωση του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI) κοντά στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2018. Ωστόσο απέτυχε μετά από επέμβαση της γερμανικής, γαλλικής και βέλγικης αστυνομίας.

«Η απόφαση δείχνει δύο πράγματα: Ένας διπλωμάτης δεν έχει ασυλία για εγκληματικές πράξεις αλλά και ότι το ιρανικό κράτος φέρει ευθύνη γι' αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σφαγή», δήλωσε ο Βέλγος εισαγγελέας, Georges-Henri Beauthier έξω από το δικαστήριο της Αμβέρσας.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου δεν επετράπη η είσοδος σε δημοσιογράφους και κοινό ενώ το κτίριο φρουρούσαν αστυνομικά, θωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα της αστυνομίας.

Τρεις άλλοι Ιρανοί καταδικάστηκαν για το ρόλο τους ως συνεργοί, με ποινές 15-, 17 και 18 ετών αντίστοιχα.

«Διαπιστώθηκε ότι το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί την τρομοκρατία ως πολιτικό σχέδιο και εμπλέκονται σε αυτό τα υψηλότερα επίπεδα του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Shahin Gobadi, εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης του Λαϊκού Οργανισμού Μουτζαχεντίν του Ιράν, που συμμετέχει στο NCRI, στο Παρίσι.

Ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης είπε ότι θα συνιστούσε έφεση, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν ο Assadolah Assadi θα το επιχειρήσει.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αρνήθηκε τη συμμετοχή της στην αποτυχημένη απόπειρα, λέγοντας ότι είναι μια δυτική παγίδα.

