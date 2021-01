Η κυβέρνηση του Πακιστάν εξασφάλισε 17 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού, στο πλαίσιο του προγράμματος COVAX, δήλωσε το Σάββατο κυβερνητικός αξιωματούχος στον τομέα της Υγείας.

Περίπου 6 εκατομμύρια από τις δόσεις θα φτάσουν στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και οι υπόλοιπες μέχρι τα μέσα του έτους, ανέφερε ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για τις εθνικές υπηρεσίες υγείας Faisal Sultan με ανάρτησή του στο Twitter.

Τον περασμένο χρόνο το Πακιστάν υπέγραψε να ενταχθεί στο παγκόσμιο πρόγραμμα COVAX, το οποίο υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμβολιασμό ανθρώπων σε φτωχές χώρες και χώρες μεσαίου εισοδήματος.

Happy to share that in addition to the 500,000 doses of Sinopharm, almost 7 million does of AstraZeneca to be made available in Q1 and given to the public free of cost! Pakistan’s vaccine drive starts next week, beginning with frontline healthcare workers. pic.twitter.com/6nJACx9aL7