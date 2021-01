Ο γνωστός ράπερ T.I. και η σύζυγός του, Tiny, έχουν κατηγορηθεί την τελευταία εβδομάδα από τουλάχιστον 15 γυναίκες για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο εν λόγω ράπερ και ηθοποιός είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, όταν παραδέχτηκε σε podcast ότι συνοδεύει κάθε χρόνο την κόρη του στον γυναικολόγο για να «ελέγξουν τον υμένα της» και να βεβαιωθούν ότι παραμένει «άθικτος».

Η Sabrina Peterson, μια πρώην φίλη της οικογένειας, ανήρτησε στο Instagram μια σειρά από stories που περιείχαν καταγγελίες φερόμενων θυμάτων κακοποίησης από το ζευγάρι.

Στις καταγγελίες αναφέρεται ότι το ζευγάρι εξανάγκαζε γυναίκες σε επικίνδυνες σεξουαλικές καταστάσεις δίνοντάς τους ναρκωτικα, ενώ φέρεται να τους υπόσχονταν χρήματα και μια πολυτελή ζωή. Μια γυναίκα κατήγγειλε ανώνυμα ότι συνάντησε τον ράπερ στην Ατλάντα όταν ήταν 19 ετών, ο οποίος στη συνέχεια την παρουσίασε στη γυναίκα του. Το θύμα ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι της έταξε πολλά χρήματα με αντάλλαγμα το σεξ.

Μια άλλη γυναίκα περιγράφει λεπτομερώς ένα περιστατικό που, όπως λέει, συνέβη το 2016. Επισκέφτηκε το ζευγάρι στη σουίτα του στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton. Κατά την είσοδο της στο δωμάτιο, το τηλέφωνό της κατασχέθηκε και της έδωσαν ναρκωτικά, δήλωσε.

19 victims have come out with drug/sexual abuse stories about T.I. And tiny (so far) in less than 24 hours.