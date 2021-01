Μία ακόμα αεροπορική τραγωδία σημάδευσε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Βραζιλίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Πάλμας και τέσσερις παίκτες σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αεροσκάφους. Οι αθλητές Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule και Marcus Molinariμ ο πρόεδρος του συλλόγου, Lucas Meira και ο διοικητής του αεροσκάφους είναι όλοι νεκροί.

Στις 8:15 το πρωί της Κυριακής, κατά τη διαδικασία της απογείωσης εξερράγη ο ένας κινητήρας και το αεροσκάφος συνετρίβη στο τέλος του διαδρόμου πιάνοντας φωτιά. Η πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 9:22 π.μ., αλλά, όταν έφτασε στο σημείο δεν μπορούσε να κάνει κάτι.

«Το Palmas Futebol e Regatas ενημερώνει ότι περίπου στις 8:15 π.μ. την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, υπήρξε ένα αεροπορικό δυστύχημα με τον πρόεδρο του συλλόγου Lucas Meira, με προορισμό την Goiânia, για τον αγώνα με την Vila Nova τη Δευτέρα 25 Γενάρη, για το Πράσινο Κύπελλο», λέει η ανακοίνωση του συλλόγου.

