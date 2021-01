Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μετά από απειλητική ανάρτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανάρτησε μία φωτογραφία με ένα γήπεδο του γκολφ και μία φιγούρα που έμοιαζε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτω από τον απειλητικό ίσκιo ενός μαχητικού - drone.

Η λεζάντα έγραφε «Η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».

Πάνω στην εικόνα, είχε προστεθεί στα αραβικά παλιότερο κείμενο παρατηρήσεων του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τον όρκο εκδίκησης πριν από την πρώτη επέτειο της δολοφονίας του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή Στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Υπενθυμίζεται δε, ότι πριν λίγες ημέρες, το Twitter αφαίρεσε ανάρτηση από τον Χαμενεϊ στην οποία ανέφερε ότι τα εμβόλια που κατασκευάζονται από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία είναι αναξιόπιστα και ενδέχεται να προορίζονται για να «μολύνουν άλλα έθνη».

Η πλατφόρμα είπε ότι το tweet παραβίασε τους κανόνες του αναφορικά με την πολιτική παραπληροφόρησης.

#Twitter suspends account of #Iran Supreme Leader Ali Khamenei after it posted a call for an attack on Donald Trump to avenge the killing of its top military commander. pic.twitter.com/9dg0Jzl4pl