Το δικό του μήνυμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid-19 έστειλε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, την ώρα μάλιστα που νοσοκόμα του παρείχε την πρώτη δόση του εμβολίου.

Ο χολυγουντιανός πρωταγωνιστής ταινιών δράσης και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εμβολιάστηκε στο Λος Άντζελες, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να πράξουν το ίδιο. Μάλιστα, το μήνυμά του περιείχε ατάκες από την ταινία «Εξολοθρευτής» όπως, «έλα μαζί μου αν θέλεις να ζήσεις», (Come with me if you want to live).



«Θα επιστρέψω!», προφανώς για τη δεύτερη δόση του εμβολίου, σε τρεις εβδομάδες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)





