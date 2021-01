Τέσσερα χρόνια από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε όλες τις αναφορές για τα LGBTQI+ άτομα από τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε το ακριβώς αντίθετο και δη από την πρώτη ημέρα.

Λίγο μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει gender-inclusive αντωνυμίες και προθέματα.

Την φαινομενικά απλή αλλά σχεδόν ιστορική αλλαγή, παρατήρησε ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδα υπεράσπισης GLAAD, η οποία μοιράστηκε μια εικόνα της σελίδας του Λευκού Οίκου στο Twitter.

The @WhiteHouse website contact form now asks for your pronouns. pic.twitter.com/W5S36efo1d — GLAAD (@glaad) January 20, 2021





Όσα άτομα επικοινωνούν με τον Λευκό Οίκο μπορούν από σήμερα να επιλέξουν από μια σειρά επιλογών αντωνυμίας, ή εναλλακτικά να δηλώσουν ότι θα προτιμούσαν να μη μοιράζονται τις αντωνυμίες τους, αν το επιθυμούν.

Πρακτικά στη φόρμα επικοινωνίας προστέθηκε το «they/them» ανάμεσα στις υπόλοιπες αντωνυμίες της λίστας αλλά και μια ακόμη «επιλογή» σχετικά με το πώς επιθυμεί να προσφωνείται, με την προσθήκη του ουδέτερου «Mx.» στα «Mr.» και «Ms.».

This is really nice to see. It’s all a breath of fresh air. — Erin, wishing for snow (@ErinInTheMorn) January 20, 2021

Step by step, we rebuild the world we were promised. — RollXd6 (@RollXd6) January 20, 2021

this seems small on a scale that it’s “just changing a form” but it has such a big impact. it shows so many that they are seen and that they matter. — bianca 🌈 (@thusspokebianca) January 20, 2021

It's the little gestures and moments that prove respect and inclusion. 👏👏👏 — Pithy & civil 😷💙🕶️👟 (@wirefan51) January 20, 2021





«Από την πρώτη ημέρα, η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε άμεσα βήματα για να συμπεριλάβει άτομα trans, nonbinary και με δυσφορία φύλου στη συζήτηση», σχολίασε η πρόεδρος και CEO του GLAAD, Σάρα Κέιτ Έλις. «Οι αντωνυμίες έχουν σημασία και η προσθήκη inclusive αντωνυμιών σε μια φόρμα επικοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από απλή επίδειξη συμμαχίας. Έρευνες έχουν αποδείξει πως η αναγνώριση και ο σεβασμός των αντωνυμιών μας μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στην υγεία και την ευεξία μας- ειδικά όταν πρόκειται για νεαρά άτομα της κοινότητας LGBTQI+».

Σύμφωνα με έρευνα του 2020 από το Trevor Project, «ο σεβασμός στις αντωνυμίες είναι μέρος της δημιουργίας ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που συντελεί στην ευημερία και μειώνει τον κίνδυνο αυτοκτονίας».

Να σημειωθεί πως η κίνηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιανουάριο του 2017, όταν με συνοπτικές διαδικασίες, αμέσως μετά την τότε ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, διαγράφηκαν όλες οι αναφορές σχετικά με την κοινότητα LGBTQ από τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

